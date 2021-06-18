Стали известны регионы с выгодной льготной ипотекой после 1 июля

https://static.news.ru/photo/5ca7b452-d01e-11eb-a2c9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обновлённые параметры льготной ипотеки станут выгодны для жителей 24 регионов России. При этом размер кредита для покупки квартиры на первичном рынке не должен превышать 3 миллиона рублей. Об этом пишет РБК.

Средний размер ипотеки в 3 миллиона рублей отмечен в 24 регионах России, поэтому обновлённые условия ипотеки будут для них выгодны. В частности это единая для всех ставка в 7% и предельная сумма кредита в 3 миллиона рублей. Для регионов с высокой стоимостью жилья новые условия будут неактуальны.

Выгодно можно купить недвижимость в Воронежской, Оренбургской и Рязанская области, где средний размер кредита 2,5 миллиона рублей. Еще меньший уровень среднего кредита на покупку квартиры в Ульяновской области — 2,4 миллиона рублей. Однако самый минимальный уровень среднего ипотечного кредита приходится на Алтайский край, Республику Алтай, а также Курганскую и Псковскую области. В этих регионах он составляет 2,3 миллиона рублей.

«Сокращение лимита по льготной ипотеке до 3 миллионов рублей серьёзно снизит доступность квартир в новостройках по программе. В результате изменений для покупки по госпрограмме будут доступны 19% квартир в новостройках крупных городов (от 500 тысяч жителей) России», — отмечается в исследовании.

Хуже всего с новыми условиями льготной ипотеки ситуация может сложиться в Москве, так как средний размер ипотечного кредита уже много лет значительно выше суммы в 3 миллиона рублей. Кроме того в список регионов, где заметнее всего понизится привлекательность льготной ипотеки вошли Сочи, Казань и Санкт-Петербург. Отмечается, что по новым условиям для получения кредита в этих городах придется накопить две трети от общей стоимости квартиры.

Ранее россияне назвали справедливую ипотечную ставку. По мнению 55% россиян, было бы справедливо, если бы банки выдавали ипотеку под 1–5% годовых.