Средняя стоимость бензина в РФ за неделю выросла на 2 копейки

https://static.news.ru/photo/5d278414-dd87-11ea-a598-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средняя потребительская цена на бензин в РФ с 3 по 9 августа 2020 года выросла на 2 копейки. Показатель составил 45,66 руб. за литр, передаёт Росстат. Марка АИ-92 прибавила 2 копейки — до 43,1 руб. за литр. АИ-95 дорожает на 3 копейки — до 46,86 руб. за литр. АИ-98 достиг отметки в 52,79 руб. за литр, что на 6 коп. больше, чем неделей ранее. «Дизель» подешевел на 1 копейку — до 48,04 руб. за литр.

По данным Росстата, цены на бензин выросли в 33 регионах России. Сильнее всего это заметно во Владивостоке — на 0,9% и в Назрани — на 0,8%. При этом топливо подешевело в семи субъектах, больше остальных в Курске — на 0,3%, говорится в материалах ведомства. В Москве за прошедший период стоимость бензина не поменялась, в Санкт-Петербурге — выросла на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС столицы горючее марки АИ-92 можно было приобрести за 38,9–44,66 руб. за литр. АИ-95 — 41,9–49,99 руб., АИ-98 — от 49,99 до 55,19 руб. за литр. В Северной столице смесь АИ-92 стоила 41,8–44,11 руб. за литр, АИ-95 — от 45,3–48,26 руб. за литр, АИ-98 — от 53,1 до 54,89 руб. за литр.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за неделю с 4 по 10 августа в России впервые в 2020 году снизился индекс потребительских цен — на 0,1%. Три предшествующие недели характеризовались нулевым темпом роста. Основной причиной дефляции стало снижение цен на овощи, которые подешевели на 2,8% за последнюю неделю, на 2,3% — неделей ранее, на 1,1% — три недели назад. Стал доступнее картофель (подешевел на 4,6% за последнюю неделю и на 5,2% неделей ранее), помидоры (3,9 и 5,3%), лук (3,8 и 3,7%), огурцы (3,3 и 3%).