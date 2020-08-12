Росстат отметил снижение цен впервые с начала 2020 года

https://static.news.ru/photo/e9dcb20e-dcb9-11ea-bbc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За неделю с 4 по 10 августа в России впервые в 2020 году снизился индекс потребительских цен.

Как следует из данных Росстата, оказавшихся в распоряжении РБК, индекс снизился на 0,1%. Три предшествующие недели характеризовались нулевым темпом роста. Основной причиной дефляции стало снижение цен на овощи, которые подешевели на 2,8% за последнюю неделю, на 2,3% — неделей ранее, на 1,1% — три недели назад.

Стал доступнее картофель (подешевел на 4,6% за последнюю неделю и на 5,2% неделей ранее), помидоры (3,9 и 5,3%), лук (3,8 и 3,7%), огурцы (3,3 и 3%).

Часть продовольственных товаров выросла в цене. Значительнее всего подорожал сахар, цена на этот продукт росла по 0,8–1,2% четыре недели подряд. В ряде регионов подорожание ещё заметнее. Например, в Рязанской области за последнюю неделю сахар вырос в цене на 4,5%, а в Крыму неделей ранее — на 5,4%. В Ставропольской и Курской областях сахар подешевел в неделю с 4 по 10 августа на 0,9%, а неделей ранее в Адыгее и Калужской области — на 1,1%.

Цены на остальные продукты снижались или росли незначительно.

Бензин стал дороже на 0,1%, дизельное топливо осталось на прежних позициях. Тарифы не выросли. Инфляция в июле составила 0,4% против 0,2% в июне, в годовом выражении она ускорилась до 3,4% с 3,2% в июне. Показатель инфляции в целом совпал с прогнозами Министерства экономического развития РФ.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на высокие цены на Камчатке, передавал NEWS.ru. В ходе видеоконференции с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым глава государства поручил проверить деятельность монополистов в различных отраслях экономики.