Путин поручил разобраться с высокими ценами на Камчатке

https://static.news.ru/photo/7146a620-dc86-11ea-bb46-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин в ходе видеоконференции с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым счёл необоснованно высокими цены в регионе и поручил проверить деятельность монополистов в различных отраслях экономики.

Путин отметил, что уровень доходов жителей Камчатки «неплохо смотрится» по сравнению с другими регионами. Однако на фоне высоких цен реальные доходы «не такие уж и большие получаются».

Нужно самым внимательным образом посмотреть на монополистов, которые работают на Камчатке. Я понимаю, всё связано с издержками, не буду перечислять всех причин, связанных с высоким уровнем цен. Не уверен, что это всегда обоснованно, — цитирует главу государства ТАСС.

Путин добавил, что в краевой экономике наблюдаются хорошие тенденции по росту промышленного производства, объёмов сельхозпродукции, валового регионального продукта, а также по обороту внешней и розничной торговли.

Поэтому, опираясь на весь этот позитив, нужно, конечно, избавляться от проблем, которых ещё достаточно на Камчатке, — отметил президент.

Ранее NEWS.ru писал, что инфляция в России остаётся нулевой третью неделю подряд. При этом с начала 2020 года, согласно данным Росстата, потребительские цены выросли на 3%.