Инфляция в России остаётся нулевой третью неделю подряд

https://static.news.ru/photo/fec16568-d73a-11ea-b205-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инфляция в России в период с 28 июля по 3 августа оказалась нулевой, сообщает Росстат.

При этом, по данным ведомства, с начала года потребительские цены выросли на 3%, передаёт ТАСС.

Отмечается, что за это время больше всего подросли цены на сахар — на 0,8%. При этом в 18 регионах он подорожал на 1,5%, а в Крыму — на 5,4%. Однако в Адыгее и Калужской области цены на него даже упали на 1,1%.

Также на 0,8% подорожала баранина. При этом в Дагестане рост цены на неё составил 3,1%, а в Камчатском крае 2,6%. Зато во Владимирской области цена на неё упала на 2,4%.

Остальные товары подорожали меньше. Мясные консервы — на 0,4%. Свинина, хлеб из пшеничной муки и карамель — на 0,2%. Дешевле стали помидоры (5,3%), картофель (5,2%) и лук (3,7%)

Как писал NEWS.ru, реальные располагаемые доходы россиян за три месяца снизились на 8% при том, что в начале 2020 года они росли. Такие данные приводит Росстат. Реальными располагаемыми денежными доходами считаются средства, которые остаются после обязательных платежей с учётом инфляции. За полгода они снизились почти на 4%. Весной 2019 года Росстат начал публиковать сведения о доходах раз в квартал, а не каждый месяц. Позднее ведомство показало расчёты по новому методу за 2013–2018 годы. За этот период реальные располагаемые доходы падали максимум на 5,6%. В прошлом году они выросли на 1%.