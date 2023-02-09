Создатель «ВКонтакте» и Telegram признан самым влиятельным в Дубае Журнал Arabian Business назвал Дурова самым влиятельным человеком Дубая

Фото: lukomore. org/Global Look Press

Павел Дуров

Журнал Arabian Business признал создателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова самым влиятельным человеком в Дубае. Авторы рейтинга сослались в публикации на состояние бизнесмена в $15,1 млрд и назвали его российским Марком Цукербергом. С 2017 года Дуров живет и работает в ОАЭ.

Он бежал из России в 2014 году после того, как отказался сотрудничать с российскими спецслужбами для предоставления зашифрованных данных пользователей своей первой социальной сети. В 2017 году он вместе со штаб-квартирой Telegram переехал в Дубай. В начале февраля 2021 года он получил гражданство ОАЭ, в результате чего Дуров стал гражданином четырех стран, — говорится в сообщении.

Второе и третье места в рейтинге влиятельных людей Дубая заняли президент авиакомпании Emirates Тим Кларк и основатель крупнейшей строительной компании Emaar Мохамед Алаббар. Также в список попали боец Конор Макгрегор, бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чинават, гендиректор Dubai Duty Free Колм Маклафлин.

Дуров в 2021 году на встрече с наследным принцем Дубая шейхом Хамданом бен Мухаммадом бен Рашидом Аль Мактумом отмечал благоприятную среду в столице ОАЭ для развития иностранных стартапов. Российский бизнесмен еще в 2017 году заявлял, что не испытывает особого желания отдавать значительную часть своих доходов государству в виде налогов.