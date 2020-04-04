Собянин определил, какие структуры власти Москвы будут штрафовать бизнес

https://static.news.ru/photo/dca96ba8-7699-11ea-bbb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Определены органы власти Москвы, уполномоченные налагать штрафы на ИП и юридические лица. Речь идёт о тех предприятиях и учреждениях, которым разрешено работать в условиях карантина. Ревизоры будут проверять, как руководство соблюдает предписание властей по недопущению распространения коронавируса, в частности по дезинфекции помещений и организации дистанции между людьми. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В перечень вошли: объединение административно-технических инспекций; департамент торговли и услуг; префектуры административных округов и управы районов; департамент образования и науки; административная дорожная инспекция; госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости.

Полномочия им даются достаточно серьёзные и важно, чтобы они применялись адекватно, не создавали избыточное давление на бизнес и граждан. И вместе с тем обеспечивали соблюдение требований по предотвращению распространения коронавируса, — подчеркнул мэр.

Ранее он сообщил, что власти города подготовили систему выдачи спецпропусков на время режима всеобщей самоизоляции. Однако пока её внедрять не видят необходимости, так как подавляющее большинство горожан добросовестно соблюдает рекомендации властей не выходить лишний раз из дома.

Всего в Москве к настоящему времени зафиксировано 3357 заболевших, в России общее число диагнозов достигло 4731. Инфекция выявлена в 78 регионах страны. Болезнь уже унесла жизни 43 россиян.

NEWS.ru приводил цитаты из дневника больной коронавирусом пациентки Коммунарки. Девушка рассказывала, как борется с инфекцией и чем её лечат. По её словам, болезнь началась у неё с высокой температуры, потом возник сильный кашель.