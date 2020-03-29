https://static.news.ru/photo/34713c86-71ad-11ea-be17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Правительство Словакии поддержит предприятия, приостановившие работу из-за пандемии коронавируса нового типа (COVID-19). Кабмин начнёт тратить около €1 млрд ежемесячно. Сумма соответствует 1% ВВП страны.

Большая часть средств предназначена для покрытия окладов рабочих и служащих, передаёт Словацкое радио. Власти страны пообещали компенсировать большую часть доходов сотрудников — 80%. В республике действует режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса нового типа (COVID-19). Мера распространится почти на миллион человек при населении Словакии около 5,4 млн.

По последним данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч. В России к 29 марта зарегистрировано 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больницы, 8 заболевших скончались.

Ранее NEWS.ru сообщал, что количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Испании превысило 70 тысяч. Умерли 6 тысяч человек. За последние сутки жертвами недуга стали 832 жителя страны.