Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Испании превысило 70 тысяч. Умерли 6 тысяч человек. За последние сутки жертвами недуга стали 832 жителя страны.
Ситуация в королевстве близка к катастрофе,
Медики работают по режиму военного времени — помогают в первую очередь тем, у кого больше шансов выжить. По данным портала, пациентов старше 75 лет в реанимацию не доставляют.
Из-за пандемии католическая церковь упростила процедуру погребения. Теперь духовенство в районе кладбищ читает молитвы и окропляет святой водой катафалки. К прощанию пускают только близких родственников.
Ранее NEWS.ru сообщал, что количество заразившихся COVID-19 в США достигло 123 тысяч человек. Жертвами инфекции стали свыше 2,2 тысячи жителей страны.
Примерно половина заболевших приходится на долю штата Нью-Йорк — свыше 53 тысяч человек. В тройку лидеров также входят Нью-Джерси, где коронавирус выявлен у 11 тысяч человек, и Калифорния — 5,6 тысячи.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен