https://static.news.ru/photo/17dda44e-71a1-11ea-9bd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oscar J. Barroso/Global Look Press

Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Испании превысило 70 тысяч. Умерли 6 тысяч человек. За последние сутки жертвами недуга стали 832 жителя страны.

Ситуация в королевстве близка к катастрофе, пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. В Мадриде трупы хранят в крупном торговом центре. Заведение фактически превратили в морг. Крематории и похоронные агентства не могут справиться с ситуацией. Умерших кладут на катке ТЦ. Его площадь 1800 квадратных метров.

Медики работают по режиму военного времени — помогают в первую очередь тем, у кого больше шансов выжить. По данным портала, пациентов старше 75 лет в реанимацию не доставляют.

Из-за пандемии католическая церковь упростила процедуру погребения. Теперь духовенство в районе кладбищ читает молитвы и окропляет святой водой катафалки. К прощанию пускают только близких родственников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что количество заразившихся COVID-19 в США достигло 123 тысяч человек. Жертвами инфекции стали свыше 2,2 тысячи жителей страны.

Примерно половина заболевших приходится на долю штата Нью-Йорк — свыше 53 тысяч человек. В тройку лидеров также входят Нью-Джерси, где коронавирус выявлен у 11 тысяч человек, и Калифорния — 5,6 тысячи.