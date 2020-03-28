Количество заразившихся COVID-19 в США достигло 123 тысяч человек. Жертвами инфекции стали свыше 2,2 тысячи жителей страны.
Примерно половина заболевших приходится на долю штата Нью-Йорк – свыше 53 тысяч человек. В тройку лидеров также входят Нью-Джерси, где коронавирус выявлен у 11 тысяч человек, и Калифорния – 5,6 тысячи,
По количеству выявленных случаев COVID-19 США сейчас занимают первое место. При этом находятся на втором по показателю смертности из-за коронавируса, уступая Италии.
Ранее NEWS.ru писал, что в США жертвой инфекции впервые стал ребёнок в возрасте до одного года. Кроме того, в штате Луизина зафиксирована первая смерть заключённого.
Согласно последним данным, в мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч. В России 1271 случай коронавирусной инфекции, 65 человек выписаны из больницы.
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