https://static.news.ru/photo/6446ea48-7192-11ea-a20b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robin Utrecht/Keystone Press Agency/Global Look Press

Количество заразившихся COVID-19 в США достигло 123 тысяч человек. Жертвами инфекции стали свыше 2,2 тысячи жителей страны.

Примерно половина заболевших приходится на долю штата Нью-Йорк – свыше 53 тысяч человек. В тройку лидеров также входят Нью-Джерси, где коронавирус выявлен у 11 тысяч человек, и Калифорния – 5,6 тысячи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные служб здравоохранения страны.

По количеству выявленных случаев COVID-19 США сейчас занимают первое место. При этом находятся на втором по показателю смертности из-за коронавируса, уступая Италии.

Ранее NEWS.ru писал, что в США жертвой инфекции впервые стал ребёнок в возрасте до одного года. Кроме того, в штате Луизина зафиксирована первая смерть заключённого.

Согласно последним данным, в мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч. В России 1271 случай коронавирусной инфекции, 65 человек выписаны из больницы.