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Международный автосалон в Детройте перенесён на июнь 2021 года из-за коронавируса. Выставочный центр, где должна была разместиться экспозиция, власти США спешно переоборудуют под временную больницу.

Выставочный комплекс TCF Center идеально подходит для размещения больных, пишет газета Detroit Free Press. Пройти автосалон должен был с 13 по 20 июня. Ранее NEWS.ru сообщал, что Женевский автосалон, который...