https://static.news.ru/photo/b1a0b4ce-7163-11ea-a4ab-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Первый младенец, который заразился инфекцией COVID-19, скончался в США. Мальчику из Чикаго не было даже года.
Ещё никогда не было смерти, связанной с кронавирусом, у младенца. Ведётся расследование для установления причины смерти, — цитирует РИА Новости главу Департамента здравоохранения штата Иллинойс Нгози Эзике.
Ранее NEWS.ru сообщал, что профессор, доктор биологических наук Константин Северинов оценил перспективы развития ситуации с пандемией COVID-19 в России. По его словам, не исключено, что темпы распространения коронавируса у нас будут такими же, как в Нью-Йорке, где каждые 17 минут умирает один заражённый.