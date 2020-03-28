Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый младенец, который заразился инфекцией COVID-19, скончался в США. Мальчику из Чикаго не было даже года.

Ещё никогда не было смерти, связанной с кронавирусом, у младенца. Ведётся расследование для установления причины смерти, — цитирует РИА Новости главу Департамента здравоохранения штата Иллинойс Нгози Эзике.

Ранее NEWS.ru сообщал, что профессор, доктор биологических наук Константин Северинов оценил перспективы развития ситуации с пандемией COVID-19 в России. По его словам, не исключено, что темпы распространения коронавируса у нас будут такими же, как в Нью-Йорке, где каждые 17 минут умирает один заражённый.

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