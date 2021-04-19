Слабакам тут не место: к чему должны быть готовы предприниматели в России

Согласно статистике, более половины россиян (51%) хотели бы открыть собственное дело. При этом действительно занимаются индивидуальным предпринимательством менее 2% населения, большая часть из которых, по различным экспертным оценкам, не протянет на рынке и года. Какие бизнес-идеи не выживут в 2021 году и как отсутствие конкуренции может пойти во вред компании — в материале NEWS.ru.

По словам эксперта института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игоря Сафонова, сейчас не самое благоприятное время для открытия бизнеса в финансовом секторе, поскольку эта отрасль находится под серьёзным контролем со стороны государства.

Всё, что касается банков, страхования, микрокредитования и ломбардного бизнеса, — это всё сейчас либо уже урегулировано достаточно серьёзно и требует определённой финансовой базы за плечами, определённой устойчивости бизнеса, либо будет повышаться градус регулирования в ближайшее время. Игорь Сафонов эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ

Не стоит строить бизнес и на основе готовой франшизы — хорошую идею можно реализовать и под собственным товарным знаком. К тому же исполнение обязанностей перед франчайзером зачастую становится неподъёмной ношей для многих предпринимателей.

Специалист также не рекомендовал начинать с бизнесов, ориентированных на экспансию рынка через крупные торговые сети — локальные производители не потянут стоимость выхода в известных супермаркетах.

Это высокие платежи за маркетинг, так, чтобы ваш товар увидели покупатели, а магазины обеспечили ему хорошее место в торговом ряду. Всё это очень затратно, и туда выходят уже с определённых объёмов, — подчеркнул Сафонов.

Перед открытием собственного дела стоит учесть и уровень конкуренции в выбранной отрасли. Как отметил управляющий партнёр AIS Евгений Ефанов, отсутствие соперников на рынке говорит о неготовности аудитории к продукту из выбранной ниши. В таком случае перед стартом бизнеса необходимо сформировать потребность у потенциальных покупателей.

Это самая большая ошибка. Очень много бизнесов ломается на том, что предприниматели вроде как видят пустую нишу, в которой можно продать огромное количество товаров или услуг, но забывают о главном этапе — нужно сначала сформировать потребность у той аудитории, для которой они планируют размещать свой бизнес. Евгений Ефанов бизнес-аналитик бизнес-аналитик

Успешность бизнеса во многом зависит и от психологической устойчивости предпринимателя. В первую очередь, человек должен быть готов брать на себя ответственность за принятие решений во всех возможных форс-мажорных ситуациях.

Предприниматель должен быть готов к рискам, просадкам, отсутствию денег, минусам, к тому, что ему придётся из своего кармана деньги возвращать. Если предприниматель готов психологически, он в итоге найдёт свою нишу, свой продукт, свой бизнес, который будет работать, — заявил Ефанов.

При разработке бизнес-плана важно учитывать даже самые пессимистичные варианты развития событий и иметь денежный резерв для выхода из подобных ситуаций. По словам Сафонова, именно из-за возможного «раздувания» бюджета не следует открывать своё дело тем, у кого есть крупные финансовые обязательства вроде ипотеки. Для таких людей куда предпочтительнее будет работа по найму со стабильным доходом и минимальными рисками.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Реальное управление собственным бизнесом далеко от тех иллюзий, в которых пребывают начинающие предприниматели или только планирующие ими стать. От провала не застрахована даже досконально прописанная идея, потому что некоторые риски бывает невозможно просчитать. Поэтому главный вопрос, который должен задать себе каждый перед открытием собственного дела, — готов ли он, что всё пойдёт не по плану?