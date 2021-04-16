Силуанов рассказал о дефиците бюджета России

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Дефицит бюджета РФ планируется на уровне 2,4% ВВП, а в последующие годы предполагается снижение до 1%. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

В этом году планируем дефицит чуть больше 2% ВВП - порядка 2,4% ВВП. <...> В следующие годы мы планируем снижать показатели до уровня 1%, — цитирует его ТАСС.

Ранее в федеральном правительстве обещали поддержать бюджеты регионов в этом году. Средства будут направлены на проекты в различных сферах — от комфортной городской среды до жилищного, транспортного и инфраструктурного строительства, рассказала пресс-служба зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина. Также ежегодно регионы получают и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Ранее в казначействе отметили, что 58 регионов России не смогли вывести свои бюджеты в ноль или в плюс по итогам 2020 года. Хуже всего ситуация в Кузбассе, Тюменской области и Удмуртии. При этом ведомство обвинило во всём пандемию коронавируса, которая вызвала падение внешнего спроса на сырьё и внутреннего платёжеспособного спроса и резкое сокращение в секторе услуг, сообщал NEWS.ru.