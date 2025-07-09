Силуанов высказался о контроле за золотодобывающими компаниями Силуанов: национализировать частные золотодобывающие компании в России не надо

В России не надо национализировать частные золотодобывающие компании, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме. При этом ведомство намерено усилить контроль за отраслью.

Что касается золотодобывающих компаний, думаю, что не надо национализировать, все-таки частный бизнес. Но он должен быть под контролем. Сейчас дополнительно усиливаем контроль за самой добычей, усиливаем контроль за экспортными операциями. Думаю, что не надо мер чрезвычайного характера и национализацию вводить, — сказал он.

Ранее Генеральная прокуратура попросила о национализации акций ПАО «Южуралзолото Группа компаний». Речь идет об активах миллиардера Константина Струкова, основного владельца предприятия. Также ведомство потребовало обратить в доход государства доли уставного капитала ООО «Управляющая компания ЮГК». Генпрокуратура настаивает на 100%-й национализации.

До этого сотрудники СК и управления ФСБ России по Челябинской области провели обыски в офисах «Южуралзолота» и на территории шахты «Центральная». Они прошли в рамках дел о нарушении правил эксплуатации промышленных объектов, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.