Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 18:38

Силуанов высказался о контроле за золотодобывающими компаниями

Силуанов: национализировать частные золотодобывающие компании в России не надо

Антон Силуанов Антон Силуанов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В России не надо национализировать частные золотодобывающие компании, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме. При этом ведомство намерено усилить контроль за отраслью.

Что касается золотодобывающих компаний, думаю, что не надо национализировать, все-таки частный бизнес. Но он должен быть под контролем. Сейчас дополнительно усиливаем контроль за самой добычей, усиливаем контроль за экспортными операциями. Думаю, что не надо мер чрезвычайного характера и национализацию вводить, — сказал он.

Ранее Генеральная прокуратура попросила о национализации акций ПАО «Южуралзолото Группа компаний». Речь идет об активах миллиардера Константина Струкова, основного владельца предприятия. Также ведомство потребовало обратить в доход государства доли уставного капитала ООО «Управляющая компания ЮГК». Генпрокуратура настаивает на 100%-й национализации.

До этого сотрудники СК и управления ФСБ России по Челябинской области провели обыски в офисах «Южуралзолота» и на территории шахты «Центральная». Они прошли в рамках дел о нарушении правил эксплуатации промышленных объектов, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

золото
Антон Силуанов
Госдума
национализации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Милонов раскрыл, почему в Италии бойкотировали «отмену» Гергиева
Минпромторг решил поставить ценам «вилку»
Составлен список артистов РФ, которые собирали деньги для Украины
Гардероб как способ заботы о себе: почему одежда больше, чем просто вещь
«Лед тронулся»: Райкина объяснила, почему Гергиева позвали в ЕС
Схватка крысы и стаи птиц за кусок хлеба попала на видео
Не осталось даже «попок»! Малосольные огурцы хрустящие
СК показал работу следователей на месте падения дронов в Курске
Итальянский теннисист Фоньини завершил карьеру
Назван размер скидки при покупке квартиры в новостройке за наличные
«Муж отпрашивается с СВО»: отец Блиновской раскрыл детали жизни дочери
Мерц впервые высказался о ситуации со взятием на прицел самолета ФРГ
В Бердянске мужчина увел женщину в подвал и изнасиловал
Рубио связал упадок НАТО с Украиной
Трампа предупредили об одной ошибке в роли миротворца
Известного футбольного тренера приговорили к тюремному сроку
Силуанов высказался о контроле за золотодобывающими компаниями
Главу районного ЖКХ задержали в Дагестане после массового отравления людей
Стала известна стоимость билетов «Аэрофлота» на рейсы Москва — Геленджик
Бордель в уазике: оборотни в погонах пропустили 19 вызовов, сношая мигранта
Дальше
Самое популярное
Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната
Общество

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната

Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля
Общество

Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля

Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО
Общество

Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.