РБК: в 70% российских регионов дефицит бюджета из-за пандемии

58 регионов России не смогли вывести свои бюджеты в ноль или в плюс по итогам прошлого года. Хуже всего ситуация в Кузбассе, Тюменской области и Удмуртии.
Всего региональный дефицит составил 762,2 млрд рублей,
При этом в Кемерово дефицит составил 21%, в Тюменской области – 20%, Удмуртии – 16%, Ямало-Ненецком АО – 14%, а в Башкортостане – 14%.
Причинами такой ситуации стали: падение внешнего спроса на сырье, внутреннего платежеспособного спроса и резкое сокращение в секторе услуг.
Минфин сообщил, что пока рано говорить о дефиците, потому что итоговая отчетность придет в Казначейство только 20 января.
В декабре 2020 года NEWS.ru писал, что банковский сектор России вернулся к состоянию структурного дефицита ликвидности — ситуации, когда долг кредитных организаций перед регулятором превышает объём средств, размещённых ими на депозитах и корсчетах в ЦБ.