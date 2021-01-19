РБК: в 70% российских регионов дефицит бюджета из-за пандемии

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58 регионов России не смогли вывести свои бюджеты в ноль или в плюс по итогам прошлого года. Хуже всего ситуация в Кузбассе, Тюменской области и Удмуртии.

Всего региональный дефицит составил 762,2 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на предварительные данные Казначейства. Эта сумма – 5% от совокупного объёма бюджетных доходов указанных 58 областей России.

При этом в Кемерово дефицит составил 21%, в Тюменской области – 20%, Удмуртии – 16%, Ямало-Ненецком АО – 14%, а в Башкортостане – 14%.

Причинами такой ситуации стали: падение внешнего спроса на сырье, внутреннего платежеспособного спроса и резкое сокращение в секторе услуг.

Минфин сообщил, что пока рано говорить о дефиците, потому что итоговая отчетность придет в Казначейство только 20 января.

В декабре 2020 года NEWS.ru писал, что банковский сектор России вернулся к состоянию структурного дефицита ликвидности — ситуации, когда долг кредитных организаций перед регулятором превышает объём средств, размещённых ими на депозитах и корсчетах в ЦБ.