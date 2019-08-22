https://static.news.ru/photo/22495606-c4ab-11e9-97b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

В Совете Федерации собирается обсудить с РЖД вопрос о сокращении сроков перевозки рыбы с Дальнего Востока на рыбоперерабатывающие заводы.

Для этого нужны специальные вагоны-рефрижераторы, но самое главное, чтобы рыба шла не две недели, а максимум неделю, — передаёт слова председатель Комитета палаты по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова « Парламентская газета ».

Он отметил, что заводы по переработке находятся не только на Камчатке, но и в других регионах России.

Как ранее писал News.ru, дагестанские власти намерены восстановить промышленный лов каспийской кильки, добычу которой прекратили в 90-х годах.