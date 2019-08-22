Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

В Совете Федерации собирается обсудить с РЖД вопрос о сокращении сроков перевозки рыбы с Дальнего Востока на рыбоперерабатывающие заводы.

Для этого нужны специальные вагоны-рефрижераторы, но самое главное, чтобы рыба шла не две недели, а максимум неделю, — передаёт слова председатель Комитета палаты по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова «Парламентская газета».

Он отметил, что заводы по переработке находятся не только на Камчатке, но и в других регионах России.

 Как ранее писал News.ru, дагестанские власти намерены восстановить промышленный лов каспийской кильки, добычу которой прекратили в 90-х годах.

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