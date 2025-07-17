Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 20:45

Готовила на обед, а съели за 5 минут! Идеальный минтай на ужин без жарки!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Минтай в сметанном соусе — неожиданно вкусно! Этот рецепт перевернет ваше представление о минтае! Рыба получается невероятно нежной, буквально тает во рту, а ароматный соус делает ее по-настоящему праздничным блюдом. И все это — без жарки, запекания и варки!

500 г филе минтая режем на порционные куски, обваливаем в 1 ст. л. крахмала — это сделает рыбу особенно нежной. На сковороде с небольшим количеством масла обжариваем 1 нарезанный лук и 1 тертую морковь до мягкости. Добавляем 300 г сметаны, стакан воды, 1 ст. л. рубленого укропа, соль, перец и чеснок по вкусу. Доводим до кипения.

Аккуратно выкладываем рыбу в соус, убавляем огонь до минимума и томим под крышкой 15–20 минут — минтай должен «дойти» в этом нежном молочном облаке. Главное — не перемешивать, иначе рыба развалится!

Подаем с рассыпчатым рисом или картофельным пюре, поливая обильно соусом. Это блюдо удивит даже тех, кто не любит рыбу, — настолько оно получается сочным и ароматным!

Ранее сообщалось, как приготовить плюшки-ватрушки с творогом и яблоком! Обалденная вкуснятина на завтрак!

минтай
рыба
ужины
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван лучший регион России для охоты за арбузами
ПВО сбила 24 украинских дрона за три часа над российскими регионами
В Котельниках девушка "выбросила" своего бывшего на помойку
Стало известно, сколько Польша собирается потратить на закупку оружия
Инициатор налоговой проверки Бони объяснил, что не знал о ее помощи на СВО
В Перу жена нашла необычный способ попрощаться с умершим мужем
В Армении стартовала процедура национализации «Электросетей»
Вэнс выступил за освобождение американцев от оплаты помощи для Украины
Орбан раскрыл, что способно остановить конфликт на Украине
Захарова предложила послать немецких политиков за милитаристскую риторику
Пластиковые окна и дизайн интерьера: как окна влияют на атмосферу дома?
Стало известно, как Ефремов простился с Александром Миттой
В США неожиданно уволили прокурора по делу Эпштейна и Пи Дидди
Американский политолог раскрыл, как Путин обхитрит Трампа
Раскрыто число россиян, готовых к отношениям с фанатами аниме
В Китае объяснили, почему Путин игнорирует угрозы Трампа
В Польше объяснили, зачем Запад пытается сдерживать Россию
Украинцы начали открытую борьбу против принудительной мобилизации
В Госдуме указали на опыт погрязшей в агрессии и мигрантах Европы
«Ответ будет ядерным»: НАТО готовит нападение на Калининградскую область
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Цветет с июля по сентябрь и неприхотлив! Мохнатый многолетник красив годами
Общество

Цветет с июля по сентябрь и неприхотлив! Мохнатый многолетник красив годами

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.