Готовила на обед, а съели за 5 минут! Идеальный минтай на ужин без жарки!

Готовила на обед, а съели за 5 минут! Идеальный минтай на ужин без жарки!

Минтай в сметанном соусе — неожиданно вкусно! Этот рецепт перевернет ваше представление о минтае! Рыба получается невероятно нежной, буквально тает во рту, а ароматный соус делает ее по-настоящему праздничным блюдом. И все это — без жарки, запекания и варки!

500 г филе минтая режем на порционные куски, обваливаем в 1 ст. л. крахмала — это сделает рыбу особенно нежной. На сковороде с небольшим количеством масла обжариваем 1 нарезанный лук и 1 тертую морковь до мягкости. Добавляем 300 г сметаны, стакан воды, 1 ст. л. рубленого укропа, соль, перец и чеснок по вкусу. Доводим до кипения.

Аккуратно выкладываем рыбу в соус, убавляем огонь до минимума и томим под крышкой 15–20 минут — минтай должен «дойти» в этом нежном молочном облаке. Главное — не перемешивать, иначе рыба развалится!

Подаем с рассыпчатым рисом или картофельным пюре, поливая обильно соусом. Это блюдо удивит даже тех, кто не любит рыбу, — настолько оно получается сочным и ароматным!

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