Сенатор предложил гражданам РФ самим платить НДФЛ

https://static.news.ru/photo/eb58f7b8-2e5e-11eb-881d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов считает правильным, если российские граждане будут сами платить налог на доход физических лиц со своей зарплаты.

В верхней палате Федерального собрания РФ ранее прошли слушания, посвящённые теме борьбы с выплатами зарплат в конвертах. По мнению Артамонова, возложение на работников обязанности выплачивать НДФЛ самостоятельно может стать одним из вариантов решения этой проблемы, так как это становится уже ответственность сотрудника.

Радикальное решение, которое обсуждалось - например, когда каждый работник будет платить за себя, и тогда у работодателя пропадает интерес к тому, чтобы эту зарплату выплачивать в конверте, — заявил он в эфире телеканала «Вместе РФ».

При этом он добавил, что ФНС и Минфин опасаются, что переход на эту систему особенно в первые годы может стать причиной резкого провала по выплатам налогов. А это, в свою очередь, налоги муниципальных образований и региональных бюджетов. Минфин, по словам сенатора, также предположил, что не сможет администрировать подобный объём дополнительной работы, так как он он будет огромным, передаёт РИА Новости.

Практически во всех странах НДФЛ платит работник, и лишь в нескольких, в том числе и в России — работодатель. ФНС, может быть, считает, что это наше приобретение, — отметил Артамонов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год. За счёт этих средств будет финансироваться лечение детей с тяжёлыми и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными).