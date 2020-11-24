Сенатор предложил гражданам РФ самим платить НДФЛ

Руководитель бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов считает правильным, если российские граждане будут сами платить налог на доход физических лиц со своей зарплаты.
В верхней палате Федерального собрания РФ ранее прошли слушания, посвящённые теме борьбы с выплатами зарплат в конвертах. По мнению Артамонова, возложение на работников обязанности выплачивать НДФЛ самостоятельно может стать одним из вариантов решения этой проблемы, так как это становится уже ответственность сотрудника.
Радикальное решение, которое обсуждалось - например, когда каждый работник будет платить за себя, и тогда у работодателя пропадает интерес к тому, чтобы эту зарплату выплачивать в конверте, — заявил он в эфире телеканала «Вместе РФ».
При этом он добавил, что ФНС и Минфин опасаются, что переход на эту систему особенно в первые годы может стать причиной резкого провала по выплатам налогов. А это, в свою очередь, налоги муниципальных образований и региональных бюджетов. Минфин, по словам сенатора, также предположил, что не сможет администрировать подобный объём дополнительной работы, так как он он будет огромным,
Практически во всех странах НДФЛ платит работник, и лишь в нескольких, в том числе и в России — работодатель. ФНС, может быть, считает, что это наше приобретение, — отметил Артамонов.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год. За счёт этих средств будет финансироваться лечение детей с тяжёлыми и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными).