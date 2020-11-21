Путин подписал закон о повышении ставки НДФЛ на доходы свыше 5 млн рублей

https://static.news.ru/photo/f712081c-2d76-11eb-ad6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год. За счёт этих средств будет финансироваться лечение детей с тяжёлыми и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными).

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно его финансово-экономическому обоснованию, в результате увеличения налоговой ставки в 2021 году в бюджет дополнительно поступят 60 млрд рублей, в 2022 году — 64 млрд рублей, в 2023-м — 68,5 млрд рублей. Эти средства уже учли при формировании госпрограммы «Развитие здравоохранения» в проекте федерального бюджета на ближайшие три года.

Налоговая ставка в 13% сохраняется при продаже имущества, при получении имущества в порядке дарения, а также при налогообложении доходов, полученных по договорам страхования и выплат по пенсионному обеспечению. Исключение составляют ценные бумаги.

При этом подчёркивается, что доходы в виде фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании свыше 5 млн рублей в год облагаются НДФЛ в размере 15%.

Для налоговых агентов предусмотрено освобождение от ответственности за налоговые правонарушения за I квартал 2021 года, а также от уплаты пеней в случае самостоятельного перечисления в бюджет указанных сумм налога до 1 июля 2021 года.

Как писал NEWS.ru, неинвестируемые личные доходы состоятельных и благополучных жителей России требуется обложить повышенным налогом в 20–24%. Налог на прибыль компаний (неинвестируемые средства) при этом также стоит поднять с 20 до 30%. Такое предложение содержится в специальном отзыве Высшей школы экономики (ВШЭ) на проект федерального бюджета на 2021–2023 годы. Изначально переход к плоской шкале налогообложения по НДФЛ являлся мерой временной, призванной содействовать легализации налогоплательщиков. И возврат к прогрессивной шкале неизбежен, убеждён доцент кафедры государственных и муниципальных финансов СПбГЭУ Виталий Федосов.