Путин подписал закон о повышении ставки НДФЛ на доходы свыше 5 млн рублей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год. За счёт этих средств будет финансироваться лечение детей с тяжёлыми и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными).
Документ
Налоговая ставка в 13% сохраняется при продаже имущества, при получении имущества в порядке дарения, а также при налогообложении доходов, полученных по договорам страхования и выплат по пенсионному обеспечению. Исключение составляют ценные бумаги.
При этом подчёркивается, что доходы в виде фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании свыше 5 млн рублей в год облагаются НДФЛ в размере 15%.
Для налоговых агентов предусмотрено освобождение от ответственности за налоговые правонарушения за I квартал 2021 года, а также от уплаты пеней в случае самостоятельного перечисления в бюджет указанных сумм налога до 1 июля 2021 года.
Как писал NEWS.ru, неинвестируемые личные доходы состоятельных и благополучных жителей России требуется обложить повышенным налогом в 20–24%. Налог на прибыль компаний (неинвестируемые средства) при этом также стоит поднять с 20 до 30%. Такое предложение содержится в специальном отзыве Высшей школы экономики (ВШЭ) на проект федерального бюджета на 2021–2023 годы. Изначально переход к плоской шкале налогообложения по НДФЛ являлся мерой временной, призванной содействовать легализации налогоплательщиков. И возврат к прогрессивной шкале неизбежен, убеждён доцент кафедры государственных и муниципальных финансов СПбГЭУ Виталий Федосов.