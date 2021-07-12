Сенатор Клишас рассказал, что будет с активами уходящих из России компаний

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас перечислил меры, которые могут быть применены к активам иностранных компаний из недружественных стран, которые уходят из России. По его словам, они могут быть национализированы или заблокированы, а права собственности ограничены, передаёт РИА Новости.

В отношении иностранных компаний из недружественных стран, которые уходят из России, могут быть применены <...> ограничение прав собственности, запрет на голосование пакетами акций в дочерних обществах, блокировка активов и другие меры, — пояснил он.

Ранее Минэкономразвития предложило вводить в отношении иностранных организаций, приостановивших работу в России, внешнее управление. После того как закончится действие внешней администрации, пакет акций новой компании будет продаваться на торгах.

В ответ на это пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США примут меры в случае конфискации активов западных компаний, которые останавливают бизнес в России. Она добавила, что США приветствуют действия компаний, остановивших работу в России, но делать это намеренно их никто не заставлял.