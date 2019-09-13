https://static.news.ru/photo/9740970e-d620-11e9-8457-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россияне в январе–июне 2019 года заключили почти 23 млн договоров страхования имущества физлиц (ИФЛ), что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более половины договоров оформили жители Московского региона.

Регионами-лидерами стали Москва и Московская область (12,7 млн договоров страхования ИФЛ, или 56% от общего количества), Петербург и Ленинградская область (630,4 тысячи договоров, 2,8%), Татарстан (489,9 тысячи, 2,2%), Свердловская область (446,8 тысячи, 2%) и Краснодарский край (358,4 тысячи, 1,6%). Такие данные выявили в компании «Сбербанк страхование», пресс-релиз которой имеется в распоряжении News.ru.

При оценке охвата россиян страхованием имущества можно принять за основу соотношение количества заключённых договоров к численности трудоспособного населения. В целом по России — без учёта Московского региона — договор страхования имущества в первом полугодии заключили только 14% трудоспособных россиян, — прокомментировала глава управления по страхованию недвижимости СК «Сбербанк страхование» Валерия Юрова.

Также она пояснила, что у одного трудоспособного человека может быть более одного заключённого договора, поэтому данный показатель «будет существенно скорректирован в меньшую сторону».

Как писал News.ru, ранее президент РФ Владимир Путин, говоря о помощи для пострадавших от паводка в Иркутской области, отметил, что система страхования в стране нуждается в стимулировании. Также он подчеркнул, что низкие зарплаты мешают россиянам страховать своё жильё.