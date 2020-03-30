https://static.news.ru/photo/d24c877e-7290-11ea-8aa9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stringer/Global Look Press

В министерстве энергетики Саудовской Аравии сообщили о том, что королевство в мае 2020 года намерено увеличить экспорт нефти до рекордных 10,6 млн баррелей в сутки.

Увеличение экспорта будет возможно за счёт использования газа с ГПЗ Аль-Фадили для объектов электрогенерации на внутреннем рынке, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Кроме того, в министерстве отметили, что спрос на нефтепродукты упал из-за карантина, который ввелли в связи с распространением коронавируса.

Как писал NEWS.ru, аналитики из Goldman Sachs составили прогноз по углеводородам. Они утверждают, что Канада, США и Россия наиболее уязвимые страны перед нефтяным кризисом. Падение спроса на сырьё приведёт к существенному снижению добычи нефти на сухопутных месторождениях.