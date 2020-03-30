В министерстве энергетики Саудовской Аравии сообщили о том, что королевство в мае 2020 года намерено увеличить экспорт нефти до рекордных 10,6 млн баррелей в сутки.
Увеличение экспорта будет возможно за счёт использования газа с ГПЗ Аль-Фадили для объектов электрогенерации на внутреннем рынке, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Кроме того, в министерстве отметили, что спрос на нефтепродукты упал из-за карантина, который ввелли в связи с распространением коронавируса.
Как писал NEWS.ru, аналитики из Goldman Sachs составили прогноз по углеводородам. Они утверждают, что Канада, США и Россия наиболее уязвимые страны перед нефтяным кризисом. Падение спроса на сырьё приведёт к существенному снижению добычи нефти на сухопутных месторождениях.