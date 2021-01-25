Санкции не помеха: в водах Дании началась достройка «Северного потока — 2»

В датских водах возобновились работы по строительству газопровода «Северный поток — 2», сообщил NEWS.ru оператор проекта компания Nord Stream 2 AG. Укладкой труб будет заниматься российское судно «Фортуна», которое на прошлой неделе попало под американские санкции. Наложенные США ограничения не способны остановить строительство, поясняют эксперты. Тем не менее риски для газопровода ещё остаются, и главный из них, по мнению аналитиков, — возможное ухудшение российско-германских отношений. В отличие от Вашингтона, Берлину по силам «заморозить» этот проект.

Начало строительства на незавершённом участке ожидалось еще 15 января, такой график был обнародован Датским морским управлением. Однако работы стартовали на десять дней позже.

Судно «Фортуна» в коридоре строительства в водах Дании начало работы по возобновлению строительства газопровода "Северный поток — 2«.Работы идут в соответствии с полученными согласованиями, — сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании Nord Stream 2 AG.

Возобновлению работ не смогло помешать активное противодействие со стороны США — Вашингтон на прошлой неделе ввёл санкции против российской трубоукладочной баржи «Фортуна». Под ограничения попал и владелец судна — компания «КВТ-Рус». Впрочем, они не могут помешать «Фортуне» завершить строительство газопровода, полагают эксперты.

Это российское судно и Соединённые Штаты ничего не могут ему сделать, пояснил гендиректор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. По его словам, все прекрасно понимали, что будет много политических заявлений и что Вашингтон намерен вводить санкции, но это ничего не меняет.

Это не только проект «Газпрома», пять европейских компаний уже вложили в него $5 млрд. Неужели кто-то скажет им, что можно забыть об этих деньгах? К тому же Европе нужно как-то транспортировать российский газ. Говорят, что можно делать это через Украину, но украинская ГТС была построена более 30 лет назад, её срок годности заканчивается. Нужно вкладывать в модернизацию как минимум $10 млрд, но пока ни одна европейская или американская компания ни цента в это не вложила. Сергей Правосудов гендиректор «Института национальной энергетики» гендиректор «Института национальной энергетики»

Текущие санкции США остановить строительство не могут, соглашается заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Эксперт поясняет, что какие-то правовые и организационные схемы нейтрализации этих мер уже найдены.

При этом он допускает возможность введения новых ограничений со стороны Вашингтона, скорее всего, во второй половине этого года. Они могут быть направлены уже не на строительство газопровода, а на эксплуатацию, или, что мало вероятно, на покупателей газа, приходящего по «Северному потоку — 2», пояснил экономист.

Фактор Германии

Stefan Sauer/dpa

Между тем в самой Европе поднялась очередная волна против «Северного потока — 2». 21 января Европарламент подавляющим большинством голосов принял резолюцию в связи с арестом в России Алексея Навального. В резолюции депутаты потребовали от членов Евросоюза препятствовать завершению строительства российского газопровода.

Европарламент призывает ЕС критически пересмотреть сотрудничество с Россией на разных платформах внешней политики, в том числе по таким проектам как «Северный поток — 2», завершению которого ЕС должен препятствовать незамедлительно, — говорится в документе, который цитирует ПРАЙМ.

Как писал NEWS.ru, данная резолюция не носит обязательного характера, поскольку санкции принимаются на уровне Еврокомиссии и Европейского совета. Тем не менее этот документ может стать поводом для противников газопровода активизировать свои действия.

Правительство ФРГ приняло к сведению резолюцию Европарламента, заявил официальный представитель кабина ФРГ Штеффен Зайберт. Он отметил, что ему нечего добавить к высказыванию, которое накануне сделала федеральный канцлер Ангела Меркель. Она дала понять, что её позиция по «Северному потоку — 2» не изменилась. Канцлер также назвала «неуместным средством» экстерриториальные санкции США в отношении проекта строительства газопровода.

Координатор правительства Германии по делам с Россией Йоханн Заатхофф тоже высказался против новых ограничительных мер в отношении России и призвал не связывать судьбу «Северного потока — 2» с арестом Алексея Навального. Об этом он заявил в интервью изданию Saarbrücker Zeitung.

Основные риски для газопровода связаны как раз с возможным ухудшением российско-германских отношений в связи с внутриполитическими событиями в России, отмечает Алексей Белогорьев. По его словам, это намного серьёзнее, чем санкции США.

Очевидно, что отношения в этом году не будут становиться лучше, а «Северный поток — 2» в Европе рассматривают как наиболее действенный механизм давления на российскую политическую элиту. В этом смысле я бы не игнорировал резолюцию Европарламента, потому что таким образом идёт формирование политического консенсуса. Это оказывает сильное давление на Германию, которой предстоят парламентские выборы, предстоит смена канцлера. Именно это сейчас должно беспокоить больше всего. Алексей Белогорьев заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов

Пока Берлин поддерживает проект, он будет реализовываться, пояснил эксперт. Но возможен вариант, когда сама Германия наложит санкции на газопровод. Это может быть не полный отказ от него, а временная «заморозка», отметил специалист. Он считает, что ФРГ без особых потерь для своей экономики может отложить завершение проекта на два года, если этого потребует политическая ситуация. Дело в том, что обеспечить природным газом собственное потребление Германия способна и без «Северного потока — 2».

Он важен с точки зрения загрузки уже построенных газопроводов в самой ФРГ, для получения экономической выгоды и усиления политической роли страны в ЕС. Новый газопровод сделает Германию крупнейшим газораспределительным хабом всей Европы, но страна в состоянии обойтись какое-то время и без него. Тем более что ближайшие несколько лет ожидается избыток СПГ на мировом рынке, — поясняет экономист.

Сергей Правосудов уверен, что проект обязательно будет завершён. В мире ещё не было такого, чтобы газопровод, построенный более чем на 90%, был просто брошен и забыт, отметил он.

На финишной прямой

Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Из примерно 2460 км газопровода уже уложено более 2300 км, сообщили в Nord Stream 2 AG. В водах Дании осталось уложить всего 120 км и немногим более 28 км в Германии.

Строительство планируется завершить в июне, сообщило ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники и имеющийся у него график работ. Предполагается, что судно «Фортуна» закончит работы в водах Дании в последнюю неделю мая, а затем продолжит их в водах Германии и завершит в июне.

Скорость строительства в первую очередь будет зависеть от погоды, от того, насколько интенсивными будут шторма на Балтийском море, отмечает Сергей Правосудов. По его мнению, скорее всего, летом работы будут окончательно завершены.

Сначала достроят одну нитку, начнут проводить её испытания. Если они завершатся успешно, будут вводить в эксплуатацию. Параллельно будут достраивать вторую нитку. Изначально «Газпром» нанял два судна, которые работали параллельно, но когда начались проблемы, стали строить последовательно — по одной нитке, — пояснил эксперт.

На достройку газопровода по обеим ниткам нужно не менее полугода, считает Алексей Белогорьев.

Могут достроить к концу лета, хотя в случае неблагоприятных погодных условий или простоя из-за какого-то ремонта срок может увеличиться. Думаю, что пуско-наладочные работы начнутся не раньше осени, — считает специалист.

По его словам, при реализации оптимистичного сценария ввод «Северного потока — 2» в эксплуатацию состоится в конце 2021 года или в начале 2022-го.