Колесо «Фортуны»: США взяли на прицел трубоукладчик «Северного потока — 2»

Строительство газопровода «Северный поток — 2» может быть продолжено, несмотря на очередные санкции со стороны США, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. Ранее стало известно, что Вашингтон выбрал новую цель — ей стал трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. В компании-операторе проекта Nord Stream 2 AG сообщили NEWS.ru, что им известно о сообщениях СМИ по поводу санкционных действий США против участников «Северного потока — 2», но не стали комментировать потенциальные последствия подобных шагов.

В правительстве Германии подтвердили намерения США ввести санкции против судна-трубоукладчика «Фортуна», задействованного в строительстве газопровода. По информации агентства DPA, американское посольство в Берлине проинформировало немецкий кабинет министров об этом шаге. При этом власти ФРГ сожалеют о таком решении Вашингтона, заявила представитель Министерства экономики и энергетики Германии.

Jens Büttner/dpa

Ранее о планах Соединённых Штатов ввести санкции против российского судна сообщила немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники. По информации издания, американцы уведомили об этом не только федеральное правительство ФРГ, но и других европейских партнёров.

Юридическим основанием для введения ограничений служит принятый в 2017 году закон CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), в который американцы решили включить «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Санкции США коснутся также собственника судна «Фортуна» — компании «КВТ-Рус», сообщает немецкое издание. Эта фирма стала владельцем трубоукладчика в декабре 2020 года. Ранее, по информации РБК, собственником баржи значилось ООО «Универсальная транспортная группа», которое, в свою очередь, приобрело судно у гонконгской Strategic Mileage в октябре 2020-го.

США не в первый раз используют практику введения санкций против конкретных судов, отмечает директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марсель Салихов. Он напоминает, что подобное уже делалось для прекращения экспорта нефти Венесуэлой и Ираном — в санкционные списки включались отдельные танкеры, перевозившие венесуэльскую нефть, и их владельцы. Это осложняет хозяйственную деятельность попавших под ограничения компаний, предупредил эксперт.

Введение санкций США против судна «Фортуна» не означает, что оно не может заниматься укладкой труб. Но это означает, что любые платежи в долларах США для компании, владеющей судном, будут невозможны. Марсель Салихов директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ

Ведение новых санкций может привести к увеличению сроков достройки «Северного потока — 2», считает специалист. Но при этом они не остановят проект полностью. «Газпром», потративший на него много денег, заинтересован в завершении строительства. Плюс сама позиция администрации США может поменяться с приходом нового президента, отмечает экономист.

Jens Büttner/dpa

Между тем компания «Газпром» предупредила о рисках приостановки проекта «Северный поток — 2». Опасения вызывают напряжённые отношения между странами, вовлечёнными в строительство. Это может повлиять на позицию регулирующих органов, пояснили в компании.

В исключительных случаях, в том числе из-за политического давления, такие изменения могут привести к приостановке или отмене проекта, — говорится в меморандуме для инвесторов по новым евробондам компании, который цитирует РИА Новости.

К бою готовы

Первые санкции против компаний, чьи суда участвовали в прокладке «Северного потока — 2», были введены в конце 2019 года в рамках оборонного бюджета США. В итоге подрядчик — швейцарская компания Allseas — немедленно приостановила работы, а затем вывела свои суда из зоны строительства.

Поскольку эти ограничения продолжают действовать, судно «Фортуна» и его владелец были готовы к тому, что США применят санкции против них, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Не случайно была проведена сделка по передаче судна новой компании. Они готовы к санкциям, это своего рода «расстрельная команда». Технологически ничего не произойдёт, компания-владелец не имеет счетов в США или чего-то ещё, что может помешать её деятельности. Так что работы как велись по графику, так и будут продолжаться. Сергей Пикин директор Фонда энергетического развития директор Фонда энергетического развития

Оператор проекта компания Nord Stream 2 AG сообщила, что ей известно о сообщениях СМИ по поводу санкционных действий, предпринимаемых США против компаний, участвующих в проекте «Северный поток — 2».

Мы не комментируем потенциальные последствия подобных действий, — сказали NEWS.ru в пресс-службе компании.

Там также отметили, что европейские правительства и Еврокомиссия выразили однозначное несогласие с применением США односторонних санкций против компаний, законно осуществляющих свою деятельность в ЕС, как с практикой, противоречащей международному праву и нарушающей энергетический суверенитет Евросоюза.

Между тем попадание «Фортуны» в санкционный список может нести угрозу не только для самого судна, но и тех, кто с ним работает, предупреждает Марсель Салихов.

Формально США оставляют за собой право вводить вторичные санкции — то есть ограничение против тех, кто оказывает услуги компаниям, включённым в санкционные списки. Теоретически это означает, что страховые или сервисные компании или даже принимающий суда порт могут стать объектами санкций за оказание услуг судну «Фортуна». Но такие вопросы обычно решаются индивидуально, всех подвести под санкции невозможно, — отметил экономист.

Многое, по его словам, будет зависеть от европейцев — насколько они готовы защищать свои собственные компании.

Экологи против

Другое наступление на проект строительства «Северного потока — 2» организовали немецкие экологи. Две природоохранные организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) и NABU решили опротестовать действия Федерального ведомства морского судоходства и гидрографии Германии (BSH), которое продлило компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку «Северного потока — 2» в немецких водах. В результате BSH временно отменило действие разрешения. В ведомстве заявили, что ждут разъяснений от экологических организаций, затем либо отклонят протест, либо примут его.

Сейчас в немецких водах никакие работы не ведутся, это лишь попытка потянуть время. Проект уже прошёл экологическую экспертизу и получил все необходимые разрешения от правительств Германии и Дании. Думаю, что те, кто протестует, радеет не за экологию. Иначе они бы лучше атаковали угольные электростанции, которые наносят гораздо больший экономический ущерб, — отметил Сергей Пикин.

Во второй половине декабря 2020 года судно-трубоукладчик «Фортуна» завершило укладку 2,6-километрового участка «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Германии. Как сообщили в Nord Stream 2 AG, всего уложено более 2,3 тыс. км газопровода из примерно 2 тыс. 460 км. В водах Дании осталось уложить всего 120 км и немногим более 28 км предстоит уложить в Германии.

Jens Büttner/dpa

В декабре Датское морское управление опубликовало уведомление для мореплавателей, согласно которому трубоукладочная баржа «Фортуна» планирует с 15 января 2021 года начать укладку труб газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Дании. На эту же информацию ссылаются и в Nord Stream 2 AG, не называя конкретных сроков начала работ.

Примечательно, что в уведомлении Датского морского управления не упомянут трубоукладчик «Академик Черский». Судно в прошлом году прибыло из Тихого океана в Балтийское море, и ожидалось, что оно будет участвовать в строительстве газопровода.

Возможно есть какие-то технические ограничения для работы «Академика Черского», предполагает Марсель Салихов. По его словам, двумя судами можно было бы достроить газопровод за два-три месяца. Если же укладывать трубы будет только «Фортуна», в оптимистичном сценарии строительство может быть завершено во второй половине этого года.

Сергей Пикин полагает, что «Фортуна» в одиночку способна завершить строительство уже в июне-июле этого года.

Все санкции США в рамках оборонных бюджетов вступили в силу, они все понятны, и в рамках этих санкций строительство продолжается и будет завершено к середине года. Могут быть подвижки на несколько недель, в зависимости от погодной ситуации или чего-то ещё, но это не критично. К середине года газопровод будет достроен, — уверен специалист.

В этом случае ввод «Северного потока — 2» в эксплуатацию может состоятся до конца этого года, считает он. Разрешение на эксплуатацию даны всеми странами, так что это лишь технический вопрос, подытожил эксперт.