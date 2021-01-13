Психическая атака: Госдеп США пригрозил санкциями за «Северный поток — 2»

Новые ограничения со стороны Соединённых Штатов не остановят строительство «Северного потока — 2», полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. Ранее госдепартамент США предупредил компании из Европы, что те могут попасть под санкции за помощь в сооружении газопровода. Ведомство уже составляет список «подозреваемых» в участии в проекте. Впрочем, у строителей было время подготовиться к возможным ограничениям и найти пути их обхода, отмечают специалисты. Чем завершится битва за газовую магистраль, в материале портала.

Предупреждение американского Госдепа было направлено европейским компаниям, которые Вашингтон подозревает в помощи строительству «Северного потока — 2», сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Мы пытаемся проинформировать компании о риске и убеждаем их уйти, пока не стало слишком поздно, — заявил один из собеседников агентства.

Госдепартамент к концу недели может представить информацию о компаниях, которые помогают строительству газопровода. В их числе могут оказаться страховые фирмы, компании, помогающие в укладке труб, а также предприятия, занимающиеся проверкой строительного оборудования. По информации источника, в отчёт Госдепа, в частности, может быть включена швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group.

Действия Госдепартамента — следствие принятого ранее оборонного бюджета, с включенными туда санкциями, считает заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его словам, можно было ожидать, что Вашингтон начнёт рассылать такие оповещения. Дальше надо разбираться, что это за компании, насколько они по-прежнему вовлечены в этот проект, ведь у Госдепартамента США, судя по предыдущим станционным спискам, зачастую бывают устаревшие данные, заметил специалист.

Подозреваю, что существенная часть компаний являются посредническими и на самом деле не сильно боятся санкций. Всё будет зависеть от контрмер, которые могли быть приняты «Газпромом» и Nord Stream 2 AG в прошлом году. Как будут выглядеть санкции США, было понятно ещё летом, так что имелось целых полгода, чтобы подготовиться. Я надеюсь, что это было сделано — созданы какие-то обходные схемы, чтобы не подставлять европейских партнёров. Соответственно ожидается, что ограничения не должны сказаться на строительстве газопровода. Алексей Белогорьев заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов

Вместе с тем, сами санкции могут иметь достаточно серьёзные последствия, предупреждает экономист. Если европейские компании, имеющие международный бизнес, попадут под подозрение, окажутся в этом списке, они несомненно выйдут из проекта «Северный поток — 2». С Соединёнными Штатами никто связываться не будет, считает специалист.

В компаниях «Газпром» и Nord Stream 2 AG не ответили оперативно на запрос NEWS.ru.

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В обход санкций

В начале января Сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето президента Дональда Трампа. Данный документ предусматривает в том числе расширение санкций против «Северного потока — 2». Под ограничения могут попасть компании, предоставившие услуги по проверке и сертификации оборудования. Норвежская компания DNV GL уже заявила, что прекращает все действия по проверке газопровода и не сможет его сертифицировать. Видимо, теперь Штаты пытаются надавить и на другие компании.

Действия США — это попытка в очередной раз напомнить о себе и психологически повлиять на компании, чтобы те поняли, что участие в проекте может чем-то грозить, считает начальник отдела Института энергетически исследований РАН Вячеслав Кулагин.

Весь европейский бизнес и компании были готовы к этим санкциям. Никаких ограничений на само строительство они не накладывают — все необходимые разрешения уже получены, суда для укладки труб тоже есть, и они не принадлежат европейским странам. Поэтому ничего кроме попытки психологического давления действия США не несут. Вячеслав Кулагин глава отдела Института энергетических исследований РАН​ глава отдела Института энергетических исследований РАН​

В самом оборонном бюджете, по словам эксперта, есть лазейка для обхода санкций. Дело в том, что ограничения не могут касаться государственных структур европейских стран.

В этой связи примечательно решение одного из регионов Германии — земли Мекленбург — Передняя Померания — создать фонд в поддержку «Северного потока — 2». Фонд намерен оказывать поддержку компаниям, которые могут попасть под действие санкций США, сообщила газета Ostsee Zeitung.

Фонд не может попасть под санкции. При этом, он может выступать заказчиком у европейских фирм, а поскольку это его заказ — фирмы тоже не попадают под санкции. Дальше через этот фонд, при необходимости, могут осуществляться поставки или выполняться какие-то работы для «Северного потока-2», — пояснил Вячеслав Кулагин.

Между тем, не исключено, что к ограничениям со стороны США присоединятся и другие страны. Ранее член британского парламента Дэниэл Кочински призвал своё правительство ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2».

Нас больше не сдерживает членство в Евросоюзе, мы должны следовать за нашими американскими друзьями и вводить санкции против любой компании, вовлечённой в строительство «Северного потока — 2», — заявил Кочински, которого цитирует агентство ПРАЙМ.

По мнению парламентария, газопровод чрезвычайно опасен, так как ставит партнёров по НАТО под дополнительное давление Москвы.

Сомневаюсь, что Великобритания пойдёт на введение санкций вместе с США. Её собственная добыча природного газа падает и страна сама заинтересована в получении российского газа, — отметил Алексей Белогорьев.

В МИД России, в свою очередь, заявили, что несмотря на давление США на европейских партнёров «Газпрома», Москва не сомневается в успешной реализации газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

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Полгода до финиша

Строительство последнего незавершённого участка «Северного потока — 2» в водах Дании может начаться 15 января. Датское энергетическое агентство (DEA) ранее подтвердило, что получило график дальнейшего строительства газопровода с указанием именно этой даты планируемого начала работ по укладке труб.

Как писал NEWS.ru, достройка «Северного потока — 2» возобновилась в декабре 2020-го на небольшом незавершённом участке в германских водах. Там судну «Фортуна» предстояло уложить 2,6 км труб на глубине менее 30 м.

Если строительство будет вестись непрерывно, лишь с остановками из-за погодных условий, достройка газопровода может занять полгода. Ввод в эксплуатацию возможен в конце 2021 года, вряд ли раньше, — считает Алексей Белогорьев.

По словам эксперта, остаётся ещё риск введения новых санкций США во второй половине года, но какие это могут быть ограничения, пока говорить сложно.

Скорость прокладки труб будет зависеть от конфигурации работ — будут ли задействованы оба судна («Фортуна» и «Академик Черский») или лишь одно, а также от погодных условий на море, отмечает Вячеслав Кулагин.

Наиболее вероятно, что строительство может быть завершено в конце весны или в первой половине лета. В данном случае месяцем раньше, месяцем позже — не принципиально. Главное спокойно и качественно завершить работу, — считает экономист.

Ввод газопровода в эксплуатацию, по его словам, займёт ещё какое-то время. По хорошему нужно, чтобы «Северный поток — 2» заработал к периоду пикового спроса в Европе, который начинается в ноябре — декабре, подытожил эксперт.