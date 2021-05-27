Самозанятые собщили о трудностях в получении кредитов

https://static.news.ru/photo/b685720c-6012-11ea-a834-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне, имеющие статус самозанятых, сталкиваются со сложностями при оформлении кредита в банке. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, многие крупные кредитные организации не готовы работать с клиентами, не имеющими возможности предоставить справку с места работы. При этом справки из налоговой в банках не рассматривают.

Как рассказал «Известиям» московский юрист Андрей, в начале мая он обратился за кредитом в МКБ, банк «Русский стандарт» и Райффайзенбанк, однако нигде не смог оформить заём на сумму в полмиллиона рублей. Справка, предоставленная Андреем, гласила, что в январе его доходы были нулевыми, а в феврале, марте и апреле составили 200 тысяч, 135 тысяч и 95 тысяч рублей, соответственно.

«Известия» обратились в кол-центры 12 системно значимых банков. В восьми из них подтвердили, что не работают с самозанятыми, поскольку те не могут предоставить справки о подтверждении доходов и официальном трудоустройстве. В их числе: ВТБ, Газпромбанк, Росбанк, Юникредитбанк, МКБ, «Открытие», ПСБ и Райффайзенбанк.

Альфа-банк готов предоставить самозанятым только кредитную карту.

При этом самозанятые могут получить кредиты в «Сбере», Совкомбанке и Россельхозбанке.

По данным ФНС, число граждан, получивших статус самозанятого, с начала проведения налогового эксперимента превысило 2,3 млн.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил президенту Владимиру Путину снять с самозанятых часть ограничений по видам деятельности и разрешить платить взносы в ФСС.