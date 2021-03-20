Рубль умеренно снизился к доллару и евро на старте торгов

https://static.news.ru/photo/0c2f7f70-427d-11eb-af49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В понедельник утром на старте торгов рубль умеренно снижается в отношении доллара и евро. Такие данные показывает Московская биржа.

По имеющимся данным, по результатам первых пяти минут торгов курс доллара составил 74,3 рубля за $1, что на 18,5 копейки больше по сравнению с показателем предыдущих торгов. Евро подорожал на 13 копеек, его курс составил 88,35 рубля за €1.

Ослабление рубля объясняется падающими ценами на нефть и ухудшением ситуации на мировых рынках капитала.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил о том, что санкционные риски со стороны США следует снижать путём перехода к расчётам в национальных или альтернативных доллару валютах, а также уходом от использования подконтрольных Западу платёжных систем. Об этом писал NEWS.ru.