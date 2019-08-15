https://static.news.ru/photo/021606ca-bf30-11e9-92ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Курс рубля расчетами «завтра» растёт к доллару и евро в начале торгов на Московской бирже. Этому предшествовало значительное снижения накануне.

По состоянию на 10:35 доллар оценивается в 65,95 рубля, евро — в 73,52 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,27% — до 59,32 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи.

Рынок российский акций по основным индексам также растёт. При этом индекс РТС повышается сильнее на фоне укрепления рубля к доллару.

Курс российской валюты против доллара и евро, как писал News.ru, снижался на фоне негативной внешней конъюнктуры, включавшей в себя политические и финансовые риски, возникшие после праймериз в Аргентине.