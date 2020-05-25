Рубль окреп по отношению к доллару и евро

https://static.news.ru/photo/c10ef272-9f21-11ea-9702-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На открытии торгов Московской биржи 26 мая курс доллара снизился по отношению к рублю на 0,65%, курс евро — на 0,31%.

По данным торгов на 10:00 мск курс доллара составил 71,19 рубля, курс евро — 77,84 рубля. Через 11 минут доллар поднялся до отметки в 71,2 рубля (- 0,63%), евро опустился до 77,78 рубля (- 0,38%).

Как писал NEWS.ru, россияне в марте 2020 года забрали из кредитных организаций своих вкладов на сумму $5 млрд, банки пополняли кассы наличными. На фоне пандемии и ситуации на мировом финансовом рынке российские банки ввезли в страну $4,95 млрд и €1,13 млрд, что больше, чем в феврале 2020 года, почти в десять раз. Это рекордная с 2014 года сумма, тогда, в марте и декабре, банки ввезли $9,5 и $10,15 млрд соответственно.