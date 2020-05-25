Рекордный объём наличных долларов ввезён в РФ банками

https://static.news.ru/photo/d26bd9b8-72d1-11e9-b470-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lyu Mingxiang/Xinhua/Global Look Press

Россияне в марте 2020 года забрали из кредитных организаций свои вклады на сумму $5 млрд, банки пополняли кассы наличными.

На фоне пандемии и ситуации на мировом финансовом рынке российские банки ввезли в страну $4,95 млрд и €1,13 млрд, что больше, чем в феврале 2020 года, почти в десять раз. Это рекордная с 2014 года сумма, тогда, в марте и декабре, банки ввезли $9,5 и $10,15 млрд соответственно, передаёт РБК.

Регулятор с 10 марта 2020 года проводил сделки по «упреждающей продаже валюты» в рамках бюджетного правила: при падении цены на нефть ниже $42,4 за баррель Центробанк продаёт валюту из ФНБ в интересах Министерства финансов. Также в 2020 году ЦБ начал продажи на внутреннем рынке валюты, полученной при передаче Сбербанка правительству РФ, в этот период дневной объём продаж валюты достигал 13–16 млрд рублей в сутки.

Как писал NEWS.ru ранее, многие страны приступили к смягчению карантина, что значительно ослабило давление на сырьевые котировки: инвесторы стали пересматривать свои прогнозы касаемо спроса на топливо в положительную сторону. Ожидается, что китайские НПЗ вернутся к докризисному объёму выпуска уже в самое ближайшее время. Помимо дорожающей нефти поддержку курсу рубля на прошлой неделе оказали активные конверсионные операции отечественных экспортёров под выплату налогов в начале следующей недели.