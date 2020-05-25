Многие страны приступили к смягчению карантина, что значительно ослабило давление на сырьевые котировки: инвесторы стали пересматривать свои прогнозы касаемо спроса на топливо в положительную сторону. Ожидается, что китайские НПЗ вернутся к докризисному объёму выпуска уже в самое ближайшее время. Помимо дорожающей нефти поддержку курсу рубля на прошлой неделе оказали активные конверсионные операции отечественных экспортеров под выплату налогов в начале следующей недели. Заметны были и иностранные инвесторы, желавшие успеть приобрести отечественный госдолг перед ожидаемым снижением ключевой ставки Центробанком.

Идиллия была нарушена 22 мая, когда появилась информация о том, что Пекин планирует принять закон о госбезопасности Гонконга. Данный шаг вызвал решительное осуждение американского президента, который уже пообещал «очень сильную реакцию».

Кроме того, китайское правительство приняло решение потратить порядка $1,4 трлн на развитие технологического сектора страны. По сути, данный шаг является составным более глобального проекта «Сделано в Китае 2025», призванного добиться полного импортозамещения по всем стратегическим направлениям, пояснил NEWS.ru трейдер и аналитик Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

В ближайшие дни инвесторы будут крайне внимательно следить за развитием отношений между КНР и США. Эскалация конфликта будет способствовать усилению распродаж рисковых активов на рынке и перетоку капитала в активы-убежища: золото, швейцарский франк и тд.

В том случае, если напряжённость на глобальном рынке сохранится, то рубль может подешеветь до 72-72,5 за доллар. Геннадий Николаев трейдер и аналитик Академии управления финансами и инвестициями трейдер и аналитик Академии управления финансами и инвестициями

ОПЕК не помогает нефти

Делая какие-либо прогнозы по нефти на горизонт хотя бы в 1-2 недели, прежде всего, важно констатировать, что к суммарному майскому восстановлению цен вплоть до пика почти в $37 за баррель марки Brent в моменте (а этот пик был достигнут к середине дня 21 мая) привели вовсе не сокращения добычи, согласованные экспортёрами из ОПЕК+, и даже не добавочные односторонние сокращения почти на 1 млн баррелей в сутки со стороны таких стран как Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ. Потому что сокращали-то, по сути, только те объёмы, которые производители всё равно не смогли бы продать: экономя издержки на добычу просто не нужных в настоящее время баррелей, а также экономя места в хранилищах и оплату за фрахт танкеров, чтобы те не превращались тоже на долгие недели просто в плавучие хранилища.

А цены, в основном, росли за счёт закупки действительно экстремально дешёвой нефти в резервы государственными и частными компаниями Китая и Индии, которая тоже начинает приоткрывать экономику после двухмесячного карантина.

Именно за счёт этих закупок впрок (по относительно низким котировкам), цены и сбалансировались: и качели, метнувшиеся было на панике совсем уж в неподобающе низкую область цен под $20, теперь возможно близки уже к достижению своей временной верхней точки, которая как раз и предполагалась многими экспертами, как раз, где-то в районе между $35 и $40 за баррель, сообщил шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хотя при благоприятной конъюнктуре в конкретный какой-то день скачки цен в район $38-39 исключать нельзя, но шансов на подобный резкий подъём всё меньше, а если такие скачки и последуют, то они с высокой вероятностью будут сразу же проданы.

Те же самые покупатели из Азии, да и многие другие, могут пока что и потерять интерес к подобному заблаговременному затариванию нефтяными запасами на долгосрок, поскольку более высокие цены уже не так привлекательны. А активный ежедневный спрос на топливо по-прежнему не спешит глобально восстанавливаться, поскольку и транспортная отрасль, перемещения по миру возобновляются пока едва ли вполовину от их привычного объёма, а производства хоть и могут работать на полную мощность, но не делают этого из-за подавленного спроса на большинство товаров. Пётр Пушкарёв трейдер и шеф-аналитик «ТелеТрейд» трейдер и шеф-аналитик «ТелеТрейд»

Население многих стран в среднем заметно потеряло в доходах, а многие лишились и работы, и уверенности в будущем, а значит, и люди и бизнес не спешат тратить деньги, работают в рамках урезанных бюджетов.

Именно по этим причинам нефтяные котировки резко просели снова вниз: из района $37 за баррель и в считанные часы на глубину до $33,5: технически это случилось просто из-за одновременной фиксации прибыли от майского неплохого нефтяного роста многими спекулятивными фондами перед длинными выходными: ведь 25 мая — выходной день как в США (День Поминовения), так и в Британии (традиционный весенний банковский выходной в последний понедельник мая), а мусульмане по всему миру отмечают Ураза-Байрам. Этот фактор тоже нельзя сбрасывать со счетов, вспоминая, сколько нефтяных поставок идёт по миру именно из регионов с арабским населением. Но всё же разовый сброс сравнительно дорогих уже (по меркам момента) нефтяных активов перед праздниками нельзя считать единственной и главной причиной остановки роста, а главный фактор это завышенные ожидания весеннего восстановления цен на топливо, которые сейчас несколько охлаждаются.

Видя мощное сокращение крупнейших экономик во II квартале, возврата более серьёзного спроса большинство ждёт теперь лишь к середине III квартала, считает эксперт. Поэтому даже обнадёживающие данные за прошлую неделю о сокращении избыточных запасов сырой нефти в США сразу на 4,983 млн баррелей, рынки восприняли пока лишь как повод, чтобы цены смогли закрепиться чуть выше уровня последнего падения: в коридоре между $34,5 и $36 за баррель, который на ближайшую неделю выглядит довольно устойчивым и наиболее вероятным диапазоном для продолжения дальнейших колебаний.

Пауза на размышление для топливных рынков логична ещё и потому, что параллельно с сокращением запасов сырой нефти продолжили расти запасы как по дистиллятам, они стали больше на 3,832 млн баррелей за прошедшую неделю, так и по бензину, где прирост составил 2,830 млн баррелей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые вершины для золота

Цены на золото продолжают рваться к новым вершинам и не думают сворачивать с намеченного пути. Агрессивная накачка ликвидностью ведущими центробанками для смягчения удара от пандемии COVID-19 в ближайшие месяцы и кварталы продолжится, что будет усиливать угрозу скачка инфляции и обесценения доллара как основной мировой резервной валюты по мере того, как ситуация в мировой экономике нормализуется.

На текущей неделе у глобальных инвесторов представится возможность убедиться в этом в очередной раз. В пятницу, 29 мая выступит глава ФРС Джером Пауэлл, который может дать четкий сигнал, что на предстоящем заседании 10 июня будут озвучены новые меры по стимулированию.

О том, что это является фактически неизбежным сценарием, указывают два обстоятельства, считает руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. Во-первых, на минувшей неделе представленные протоколы с последнего заседания показали, что уже в апреле началась дискуссия о возможном таргетировании уровней доходностей гособлигаций, что фактически предполагает неограниченную скупку ценных бумаг, если они будут сильно отклоняться от целевого значения. Во-вторых, Федрезерву придется взять на себя роль основного «спасителя», поскольку республиканцы заблокировали новый пакет расширения госрасходов от демократов на $3 трлн.

Вполне возможно, для того чтобы приберечь этот «козырь» «на потом» — поближе к выборам президента в ноябре, чтобы улучшить позиции своего лидера, Дональда Трампа. Михаил Коган руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами

Также помимо этого долгоиграющего фактора у золота появилась поддержка в виде обострений отношений между США и Китаем. Если изначально всё началось с обвинений в халатности китайских властей и необходимости в компенсациях за оборванные жизни американцев в вопросе COVID-19, то теперь противостояние переместилось на болевые точки КНР — Тайвань и Гонконг, а также попавший ранее под санкции телекоммуникационного лидера Huawei, что грозит в перспективе не только срывом «первой фазы» торгового соглашения, но и новой «холодной войной», в которую могут быть втянуты и союзники США, в частности Австралия и Великобритания.

Для мировой экономики, которая продолжает искать точку опоры после самого серьезного кризиса с 30-х годов, это станет крайне негативным исходом, и золото не может этот гипотетический сценарий в той или иной степени не отразить в котировках. Дополнительную нервозность также привносит неопределенность с одобрением фонда помощи пострадавшим от нового коронавируса странам ЕС. Вновь Старый Свет проходит экзамен на прочность объединения, что также может быть мотивом для использования вечной ценности как «страховки на всякий случай».

С технической точки зрения по золоту, по итогам прошлой недели, не прослеживается разворотных конструкций. С высокой вероятностью можно допускать повторный подход к $1760 и дальнейший тест «круглых» $1800 за унцию, считает эксперт. Многие крупные игроки видят потенциал роста до $2000-3000. Очевидно, что путь не будет идти по прямой, и от $1800 не исключен более глубокий откат. Но подобными возможностями, судя по новостному фону, стоит воспользоваться.