Росстат заявил о новом скачке цен на продукты

https://static.news.ru/photo/d6a93916-82b1-11eb-90ef-96000091f725_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Продукты продолжают дорожать на прилавках российских магазинов. Лидером остаётся мясо кур, стоимость которого только за первую неделю марта выросла на 1,7%.

В некоторых регионах прирост на курятину достиг 5,4%. Также, по данным Росстата, за первую неделю марта вновь подорожали яйца, подсолнечное масло и сахар, пишет РГ.

Яйца куриные подорожали на 0,9% в среднем. В отдельных регионах цена на них выросла на 10%. На 0,4% подорожал сахар-песок, на 0,1% — масло подсолнечное. При этом с начала года подорожание масла составило 0,4%, а сахар, напротив, подешевел на 2%.

Выросли цены на детское питание в консервах на 0,5%, на 0,4% подорожали говядина и рыба. На 0,2% выросла цена на колбасу, сливочное масло, овощные консервы, хлеб ржаной, макароны, печенье, чёрный чай.

После длительного роста цен подешевели огурцы и помидоры на 5,3% и 1,1% соответственно. Небольшое снижение цен наблюдается на картофель, морковь, лук, капусту и яблоки.

С начала года курятина подорожала на 8,8%, яйца — на 3,1%. Неконтролируемый рост цен сохранится до 2022 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что птицефабрики могут отказаться от производства премиальных товаров, таких, как отборное яйцо и грудинка. Им предложено сконцентрироваться на выработке более дешёвых продуктов — тушки бройлера и яйца С2.