Отборное яйцо и грудинка могут исчезнуть из российских магазинов

https://static.news.ru/photo/3a6ce75a-813f-11eb-ad0f-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Птицефабрики могут отказаться от производства премиальных товаров, таких, как отборное яйцо и грудинка. Им предложено сконцентрироваться на выработке более дешёвых продуктов — тушки бройлера и яйца С2.

Такую рекомендацию выдвинул Росптицесоюз. Предприятиям рекомендовано сузить ассортимент и сфокусироваться на производстве товаров с меньшей добавленной стоимостью. Так заводы смогут отказаться от глубокой переработки, так как она является максимально дорогой, пишут «Известия».

Речь идёт о дорогих товарах — грудинке и бёдрышках, изготовление которых требует от компаний максимальных трат на изготовление. Это позволит сократить затраты на изготовление продукции, а также предложить её более недорогой вариант.

Торговые сети отмечают, что изготовили не успевают удовлетворить возросший спрос покупателей на мясо курицы, производство которого сокращается из-за птичьего гриппа. И курицу на какое-то время вполне можно заменить индейкой и свининой. Это позволит решить проблему с нехваткой птицеводческой продукции на рынке на два месяца.

В январе продажа мяса птицы упала на 6,4% из-за роста цен на инкубационные яйца и перебоев с поставками. При этом на него вырос спрос. Отрасль полностью должна восстановиться к маю. Члены Национального союза птицеводов и Ассоциации компаний розничной торговли договорились о фиксировании оптовых цен на тушку бройлера и обеспечение объёма поставок не ниже уровня прошлого года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что производители мяса птицы в РФ временно заморозят оптовые цены и установят уровень продаж не ниже, чем в 2020 году. Соглашение об этом они заключили с ретейлерами.