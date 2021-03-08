«Коммерсант»: в РФ заморозят цены на мясо птицы

https://static.news.ru/photo/af074ebe-809c-11eb-9f4a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Производители мяса птицы в РФ временно заморозят оптовые цены и установят уровень продаж не ниже, чем в 2020 году. Соглашение об этом они заключили с ретейлерами.

Срок действия неформального соглашения рассчитан на три недели, сообщает «Коммерсант». Издание отмечает, что в договорённостях участвовали Национальный союз птицеводов («Черкизово», «Продо», ГАП «Ресурс») и Ассоциация компаний розничной торговли (Х5 Retail Group, «Магнит», «Ашан»). Их соглашение предусматривает цену за килограмм тушки цыплёнка в 145 рублей.

Оперативные меры приняты после роста спроса на фоне сокращения производства. Так, за начало 2021 года покупательный интерес к мясу птицы увеличился на 10–20%, а производство снизилось на 6,4% из-за роста цен на яйца, перебоев с поставками, птичьего гриппа и ряда других факторов.

Источник издания подчеркнул, что мясокомбинаты из-за нехватки сырья станут закупать более дорогое мясо и снизят выпуск продукции с низкой ценой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что предприятия, снабжающие куриным мясом 20% рынка, могут снизить объёмы производства из-за дефицита и роста цен на инкубационные яйца. Проблему можно решить при помощи субсидирования производства инкубационных яиц в России. Эксперты уверены, что необходимо срочно решить вопрос восстановления импорта инкубационных яиц из стран, попавших под ограничения из-за гриппа птиц.