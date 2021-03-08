«Коммерсант»: в РФ заморозят цены на мясо птицы

Производители мяса птицы в РФ временно заморозят оптовые цены и установят уровень продаж не ниже, чем в 2020 году. Соглашение об этом они заключили с ретейлерами.
Срок действия неформального соглашения рассчитан на три недели,
Оперативные меры приняты после роста спроса на фоне сокращения производства. Так, за начало 2021 года покупательный интерес к мясу птицы увеличился на 10–20%, а производство снизилось на 6,4% из-за роста цен на яйца, перебоев с поставками, птичьего гриппа и ряда других факторов.
Источник издания подчеркнул, что мясокомбинаты из-за нехватки сырья станут закупать более дорогое мясо и снизят выпуск продукции с низкой ценой.
Ранее NEWS.ru сообщал, что предприятия, снабжающие куриным мясом 20% рынка, могут снизить объёмы производства из-за дефицита и роста цен на инкубационные яйца. Проблему можно решить при помощи субсидирования производства инкубационных яиц в России. Эксперты уверены, что необходимо срочно решить вопрос восстановления импорта инкубационных яиц из стран, попавших под ограничения из-за гриппа птиц.