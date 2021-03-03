Российские предприятия грозят сократить выпуск курятины

https://static.news.ru/photo/54bd46c0-960b-11e9-b499-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Gercke/ZB/Global Look Press

Предприятия, снабжающие куриным мясом 20% рынка, могут снизить объёмы производства из-за дефицита и роста цен на инкубационные яйца. Проблему можно решить при помощи субсидирования производства инкубационных яиц в России.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», уверены , что в краткосрочной перспективе необходимо решить вопрос восстановления импорта инкубационных яиц из стран, попавших под ограничения из-за гриппа птиц.

По данным газеты, проблему обсуждали на совещании главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с крупнейшими производителями мяса птицы 2 марта. Источник сообщил, что птицефабрики, не обладающие собственными репродукторами, могут снизить производство, так как импорт инкубационных яиц снизился, а цены на этот товар выросли.

Ещё в сентябре 2020 года одно яйцо стоило 16–17 рублей, а сегодня оно подорожало до 30 рублей за единицу. Для фабрик без репродукторов это слишком дорого.

На ситуацию влияет удорожание кормов и лизина, что дало мультипликативный эффект. Минсельхоз при этом заявляет «Ъ», что не знает о закрытии птицефабрик из-за проблем с поставками импортного яйца.

Эксперты призывают вложиться в субсидирование производства инкубационных яиц в России. Это «простимулирует компании наращивать объёмы и повышать эффективность».

Ранее NEWS.ru писал, что Минсельхоз России работает с производителями, чтобы не допустить роста оптовых цен на птицу и яйца. В ведомстве сообщили, что эти категории не должны подорожать сильнее продовольственной инфляции.