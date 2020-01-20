https://static.news.ru/photo/84f1a008-3b73-11ea-bdc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным Федеральной службы государственной статистики, средняя стоимость шоколадных конфет в России за 2019 год выросла на 6,4%, составив 631,62 рубля за кг сладостей. NEWS.ru познакомился с декабрьским отчётом ведомства.

Речь идёт о натуральных изделиях и с добавками типа «Трюфель», «Столичные», «Белочка», «Грильяж», «Мишка на Севере» и т. п., завёрнутых, весовых и фасованных в пересчёте за кг. Росстат учитывает стоимость таких конфет, исследуя средние потребительские цены в крупных и малых городах РФ.

Согласно отчёту ведомства, шоколад натуральный и с добавками (орех, изюм, вафельная крошка и т. п.) в плитках в пересчёте за кг подорожал на 4,2%, до 877,1 рубля. Статистики учитывали стоимость данной категории кроме батончиков и изделий с фруктовой и иной начинкой, а также сладостей типа Snickers, Bounty, «Шок».

В то же время мягкие глазированные шоколадом конфеты с фруктовой, желейной, помадно-сливочной начинкой или суфле типа «Ласточка», «Василёк», «Цитрон», «Пилот», «Буревестник», «Южная ночь», «Райская птица» и т. п. в пересчёте за кг подорожали всего на 2,2%, до 311,86 рубля.

Наконец, цена на карамель с начинкой и без неё, не глазированная шоколадом, выросла за последний год всего на 1,2%, до 217,4 рубля за кг. Статистики подчёркивают, что не учитывали в данной категории леденцы от кашля Halls, Mynthon и т. п.

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