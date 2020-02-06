https://static.news.ru/photo/ac79f062-48f2-11ea-b141-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инфляция в РФ в январе составила 0,4%, в годовом выражении — 2,4%.

Данные Росстата показывают, что потребительские цены в России в январе 2020 г. выросли на 0,4% по сравнению с декабрём прошлого года, сообщил ТАСС.

При этом в сравнении с январем прошлого года инфляция составила 2,4%. Год назад этот показатель составлял 3%.

Отмечается, что больше всего выросли цены на продовольственные товары (0,7%), тогда как рост цен на услуги и промтовары оказался незначителен (0,2%).

Как писал NEWS.ru, рост ВВП РФ в 2019-м, по оценкам Минэкономразвития, составил 1,4% после 2,5% в 2018-м, что превысило официальный прогноз ведомства (1,3%). В IV квартале увеличение ВВП ускорилось до 2,3% в годовом выражении после 1,7% в III квартале.