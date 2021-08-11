Россиянка рассказала о поведении туристов во время лесных пожаров в Турции

Российские туристы с пониманием отнеслись к мерам, принимаемым властями Турции во время лесных пожаров. Об этом рассказала в блоге на «Яндекс.Дзене» одна из отдыхающих.

Она проводила отпуск на территории курортного города Мармарис и отметила, что руководство отелей оперативно предупреждало гостей об отсутствии какой-либо серьёзной опасности. Им разрешили продолжить отдых в традиционном режиме.

По словам автора, паники среди туристов не наблюдалось. Девушка вспомнила, как вечером 30 июля в её отель приехали туристы, которых должны были разместить в других гостиницах. Однако они с пониманием отнеслись к принятым мерам.

Даже те, кто брал очень дорогие отели, не устраивали скандалов и разборок, — вспомнила туристка.

Кроме того, отдыхающим полностью вернули деньги, которые они потратили на несостоявшиеся экскурсии, и даже повышали категории номеров в новых отелях.

Ранее сообщалось, что число погибших при лесных пожарах в Турции увеличилось до восьми, пострадавших — до 864.