Число погибших при пожарах в Турции возросло до восьми

Число погибших при лесных пожарах в Турции увеличилось до восьми, пострадавших — до 864. Об этом сообщил глава Минздрава республики Фахретттин Коджа в своём Twitter.

В результате пожаров в Манавгате у нас в общей сложности семь погибших. Из 507 человек, пострадавших от пожара, 497 были выписаны по завершении лечения. Из 203 человек, пострадавших от пожаров в Мармарисе и Бодруме, 186 были выписаны. В Мармарисе один погибший. Все 154 человека, пострадавшие от пожара в Мерсине, были выписаны после завершения лечения, — рассказал Коджа.

На 31 июля было зафиксировано шесть погибших. Тогда президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил на своей официальной странице в Twitter, что области на юге страны, пострадавшие от лесных пожаров, объявляются зоной бедствия. Политик добавил, что Анкара приложит все усилия для борьбы со стихией и возмещения ущерба.

Ранее стало известно, что российские власти отправят Турции ещё пять самолётов ИЛ-76 и три спецвертолёта Ми-8 для тушения лесных пожаров.