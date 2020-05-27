Россияне в апреле вывели из банков наличными более миллиарда долларов

В апреле 2020 года россияне вывели валюту с банковских счетов на сумму порядка $1,1 млрд.
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В ЦБ отметили, что наибольший отток валюты был зафиксирован в марте этого года, когда россияне сняли со своих счетов $5 млрд. Причиной послужили падение финансовых рынков, обвал рубля и сложная ситуация с коронавирусом, сложившаяся в стране.
Ранее NEWS.ru писал, что россияне в марте 2020 года забрали из кредитных организаций свои вклады на сумму $5 млрд, банки пополняли кассы наличными. На фоне пандемии и ситуации на мировом финансовом рынке российские банки ввезли в страну $4,95 млрд и €1,13 млрд, что больше, чем в феврале 2020 года, почти в десять раз.
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