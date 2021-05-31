Россияне стали брать более крупную ипотеку

https://static.news.ru/photo/64ba5e7e-c227-11eb-b6ac-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средний размер ипотечных кредитов с начала текущего года увеличился на 8,9% и в апреле составил 3,06 млн рублей, подсчитало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Такой показатель на 4,8% превышает мартовский и на 29,2% - прошлогодний. Так, в апреле 2020 года россияне брали ипотеку в среднем на сумму 2,92 млн рублей.

Аналитики отмечают, что в течение года это значение непрерывно растёт и уже сильно превысило допандемийный уровень. Это связано с падением процентных ставок благодаря программам господдержки, приходом на рынок граждан с высоким персональным кредитным рейтингом и приемлемыми показателями долговой нагрузки.

Как уточняется, в апреле 2021 года наибольший средний размер выданных ипотечных кредитов был отмечен в Москве (6,57 млн рублей), на втором месте оказалась Московская область (4,88 млн рублей), а на третьем - Санкт-Петербург (4,07 млн рублей). В пятёрку лидеров также вошли Приморский край и Ленинградская область с показателями в 3,64 млн рублей и 3,42 млн рублей соответственно.

Ранее аналитики подсчитали, что наиболее распространённый срок ипотечного кредита на вторичном рынке Москвы и Подмосковья составляет 20 лет.