Россияне перестали хранить деньги в рублях

https://static.news.ru/photo/afec4726-b7e7-11eb-b93f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев заявил, что объём срочных депозитов в рублях за год уменьшился на 12%, или на 2,19 трлн рублей. Об этом сообщает Regnum.

Как отмечается, за I квартал текущего года этот показатель сократился на 280 млрд рублей, а в целом рублёвые сбережения россиян в банковской системе — на 751 млрд рублей. Кроме того, ставки по вкладам достигли отрицательных значений в реальном выражении, а рубль перестал быть валютой сбережений. Россияне предпочитают не открывать вклады в банках, а приобретать акции, валюту, недвижимость, инвестиционные монеты и не только.

Аналитики уточняют, что граждане начали активно закрывать срочные депозиты в рублях ещё в апреле 2020 года из-за обвала нефти и курса рубля. Кроме того, влияние оказало снижение ключевой ставки до 4,25% Банком России и, как следствие, девальвация рубля и увеличение инфляции.

Ранее опрос показал, что большинство россиян видят в любом инвестировании денег высокие риски. Такого мнения придерживаются 62% жителей страны.