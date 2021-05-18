Россияне перестали хранить деньги в рублях

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев заявил, что объём срочных депозитов в рублях за год уменьшился на 12%, или на 2,19 трлн рублей. Об этом сообщает Regnum.
Как отмечается, за I квартал текущего года этот показатель
Аналитики уточняют, что граждане начали активно закрывать срочные депозиты в рублях ещё в апреле 2020 года из-за обвала нефти и курса рубля. Кроме того, влияние оказало снижение ключевой ставки до 4,25% Банком России и, как следствие, девальвация рубля и увеличение инфляции.
Ранее опрос показал, что большинство россиян видят в любом инвестировании денег высокие риски. Такого мнения придерживаются 62% жителей страны.