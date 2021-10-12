Россиянам сообщили о росте пенсий в 2022 году

С 1 января 2022 года страховые пенсии россиян будут проиндексированы на 5,9%. Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля будут увеличены на 7,7% в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Таким образом, по словам эксперта, среднегодовой размер пенсии неработающим пенсионерам с учётом повышения составит 18 521 рубль, а социальной — 10 307 рублей.

С 1 февраля 2022 года будут также проиндексированы ежемесячные денежные выплаты на 5,8%. Размер индексации будет выше предполагаемой годом ранее индексации в 4,3%, на фоне более высоких фактических показателей прожиточного минимума пенсионера, — рассказала Финогенова.

Она также сообщила, что с 2022 года женщины 1976 года рождения начнут получать выплаты накопительных пенсий. Средний размер накопительной пенсии составит 2 613 рублей. При этом сумма выплат будет зависеть от суммы взносов, направленных на накопительную часть пенсии, и от суммы полученного инвестиционного дохода. Точную сумму своей накопительной пенсии граждане могут узнать с помощью сервиса госуслуг.

Ранее независимый эксперт по пенсионным вопросам Сергей Звенигородский заявил, что россияне, потерявшие супругов, имеют право на получение чужих пенсий, но порой не знают этого. Член семьи не может унаследовать страховую пенсию, заработанную умершим человеком, но есть нюанс.