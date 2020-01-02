https://static.news.ru/photo/3a4e5ae2-2d76-11ea-b915-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России вступил в силу закон, позволяющий гражданам не направлять в ФНС отчёты о зарубежных счетах.

Для этого должны быть соблюдены несколько условий. Счета должны быть открыты в банках, расположенных на территории стран, входящих в ЕАЭС, ОЭСР и ФАТФ. Остаток или общая сумма движений по счёту не должна превышать 600 тыс. рублей. При этом страны должны заключить с Россией соглашение об автоматическом обмене информацией, пишет «Интерфакс».

Согласно действующему законодательству, от предоставления отчётов в ФНС по зарубежным счетам освобождены россияне, проживающие за пределами родины более 183 дней в году.

Ранее NEWS.ru писал, какие трудности ждут граждан России при открытии счёта за рубежом.