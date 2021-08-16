Россиянам рассказали, как урожай зерна повлияет на цены в магазинах

Высокий урожай зерновых, ожидаемый в этом году в России, практически не повлияет на стоимость хлеба в магазине. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал генеральный директор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко.

По словам эксперта, все аналитики сходятся в том, что в нынешнем году в России ожидается хороший урожай зерна. По мнению самого Петриченко, будет собрано более 123 млн тонн зерна, что станет третьим по величине урожаем в новейшей истории России после 2017 года (135,5 млн тонн) и 2020 года (133,4 млн тонн).

Эксперт подчёркивает, что такого количества зерна более чем достаточно для внутреннего потребления, которое составляет около 80 млн тонн. При этом на стоимость хлеба в розничной продаже этот фактор практически не окажет влияния. Причина в том, что зерно в ценовой доле печёного хлеба составляет только 20%. Всё остальное — затраты на производство, упаковку, доставку, рекламу.

Когда внутри этих 20% идут колебания цены, то даже если они будут очень большими, например, в 50%, то это всё равно будет оказывать очень незначительное влияние на цену хлеба, — объяснил Владимир Петриченко.

При этом колебания прочих факторов оказываются гораздо сильнее, в связи с чем стоимость зерна в общей картине оказывается не существенной.

Ранее эксперты сообщили о росте внутренних цен на зерно.