Россиянам рассказали, как урожай зерна повлияет на цены в магазинах

Высокий урожай зерновых, ожидаемый в этом году в России, практически не повлияет на стоимость хлеба в магазине. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал генеральный директор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко.
По словам эксперта, все аналитики сходятся в том, что в нынешнем году в России
Эксперт подчёркивает, что такого количества зерна более чем достаточно для внутреннего потребления, которое составляет около 80 млн тонн. При этом на стоимость хлеба в розничной продаже этот фактор практически не окажет влияния. Причина в том, что зерно в ценовой доле печёного хлеба составляет только 20%. Всё остальное — затраты на производство, упаковку, доставку, рекламу.
Когда внутри этих 20% идут колебания цены, то даже если они будут очень большими, например, в 50%, то это всё равно будет оказывать очень незначительное влияние на цену хлеба, — объяснил Владимир Петриченко.
При этом колебания прочих факторов оказываются гораздо сильнее, в связи с чем стоимость зерна в общей картине оказывается не существенной.
Ранее эксперты сообщили о росте внутренних цен на зерно.