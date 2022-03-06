Россиянам рассказали, как теперь оплачивать покупки за рубежом

Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом россиянам можно оформить кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay. Такой совет дали в пресс-службе национальной системы платёжных карт (НСПК) в связи с ранее объявленным решением систем Visa и MasterCard приостановить свою деятельность в России из-за ситуации на Украине.

Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом можно оформить кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay, которая будет приниматься как в России, так и в 180 странах, поддерживающих работу с Union Pay, — сообщили в НСПК.

Там также добавили, что для оплаты в других странах граждане смогут использовать наличные или карты «Мир» там, где реализован их приём. В числе таких стран Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия.

Также в НСПК напомнили, что с 2015 года операции по картам Visa и MasterCard обрабатываются на территории России Национальной системой платёжных карт. В этой связи все ныне действующие карты продолжат работать внутри РФ без изменений.

Ранее стало известно, что американская компания Visa начала работу над прекращением транзакций на территории России. Выпущенные в России карты не будут работать за пределами страны.

Также о приостановке операций на территории РФ сообщила американская финансовая корпорация MasterCard. В компании заявили, что прекращают оказание услуг в РФ в связи с принятыми ранее в отношении страны санкциями.

Платёжная система UnionPay основана в 2002 году. В сеть платежей входят 180 стран и регионов, включая Италию, Испанию, Германию, Грецию, Кипр, Таиланд, Австрию, Швейцарию и другие.