Россиянам посоветовали не ждать снижения цен в магазинах

По итогам 2021 года из-за последствий пандемии официальная инфляция превысит целевой показатель Банка России более чем в два раза и ждать её быстрого возврата к 4% не следует. В этой связи россиянам не стоит ожидать и снижения серьёзно выросших цен на продукты в магазинах. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала руководитель направления «макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина.

По словам Сафиной, с проблемой высокого инфляционного давления из-за последствий пандемии столкнулись многие крупнейшие страны мира. Так, в США в октябре инфляция достигла 6,2% в годовом выражении, достигнув максимума с 1990 года. В Еврозоне рост цен достиг 4,1%, что является также максимальным показателем с 2008 года.

Поэтому пока ситуация на глобальном логистическом рынке и мобильность трудовых ресурсов не придёт в норму, инфляционное давление сохранится. Если говорить о текущей ситуации в России, то прослеживается несколько основных факторов сохранения высокой инфляции, — отметила экономист.

В числе этих факторов она назвала низкие темпы сбора урожая, высокий потребительский спрос, поддерживаемый высокими же темпами кредитования населения, постепенная переориентация к сберегательной модели поведения и высокая закредитованность населения.

Также инфляционные риски повышает новый штамм коронавируса «омикрон». В том случае, если он спровоцирует новую волну ограничений, как это случилось в 2020 году, высокая инфляция сохранится на долгий срок. Теоретически же, по мнению эксперта, вернуться к целевой цифре регулятора по инфляции 4% возможно к началу 2023 года.

Ранее сообщалось, что крупные банки, поддержавшие инициативу создать специальный вклад с повышенным процентом для малоимущих, считают, что его надо ограничить лимитом. Предельная сумма такого вклада должна быть не больше 200–300 тысяч рублей