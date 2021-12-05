Вклады для бедных предложили ограничить в 300 тысяч рублей

Крупные банки, поддержавшие инициативу создать специальный вклад с повышенным процентом для малоимущих, считают, что его надо ограничить лимитом. Предельная сумма такого вклада должна быть не больше 200–300 тысяч рублей, пишут «Известия».

Инициатива создания спецвклада для бедных принадлежит Центробанку. Разница от других банковских вкладов населения будет заключаться в том, что на эти спецдепозиты начислят повышенный процент, а разницу с рыночной ставкой покроют сами кредитные организации за своё счёт.

В этом вопросе мнения представителей банков разделились. Одни считают, что порог в 50% от обычной суммы вклада для бедных будет оптимальным. Другие уверены, что никаких ограничений по сумме быть не должно, так как речь идёт о людях с невысокими доходами.

В Ассоциации банков к идее со вкладами для бедных относятся скептически, ряд представителей кредитных организаций считают, что идею ещё надо доработать.

Однако эксперты уверены, что данный продукт особым спросом пользоваться не будет. Они считают, что ставку по такому специальному вкладу надо привязывать к инфляции, а не к ключевой, как это предлагают банки. В ином случае это не сильно поможет выправить положение малоимущим.

Ранее Центробанк предложил создать новый тип банковского вклада для людей с малым доходом. По словам заместителя председателя Банка России Ольги Поляковой, сумма такого вклада должна быть ограниченной, а процентная ставка привязана либо к ключевой, либо к уровню инфляции.