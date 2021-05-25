Россиянам объяснили опасность заработка на кешбэке

https://static.news.ru/photo/21d550c8-0e63-11eb-81d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Высокий кешбэк говорит о том, что ранее человек потратил много денег на покупки. Об этом напомнил россиянам в беседе с агентством ПРАЙМ руководитель академии финансовых советников QBF Григорий Пахомов.

По словам Пахомова, программа кешбэка работает в качестве так называемой мотивационной приманки для желающих максимально заработать на возврате денег.

Покупатель начинает тратить всё больше денег, забывая, что за высоким кешбэком стоят высокие траты, что чем больше кешбэк, тем больше было потрачено изначально на покупки, — заметил эксперт.

Кроме того, кешбэк чаще всего предлагается для тех товаров и услуг, в которые изначально заложена высокая степень маржинальности или спрос на которые весьма невысок. Интерес же кешбэк по-настоящему способен представлять лишь в тех случаях, когда распространяется на действительно часто используемые товары.

Эксперт также напомнил гражданам, что кешбэк — это не более чем скидка, однако при покупке гражданин тратит собственные деньги.

Ранее стало известно, что получить компенсацию половины стоимости путёвок в детские лагеря, приобретённых до старта программы туристического кешбэка, можно будет с 15 июня до конца октября.