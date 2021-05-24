Кешбэк за путёвки в детские лагеря можно будет вернуть с 15 июня

https://static.news.ru/photo/a03f519a-bc76-11eb-a5f2-96000091f725_660.jpg Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Получить компенсацию половины стоимости путёвок в детские лагеря, приобретённых до старта программы туристического кешбэка, можно будет с 15 июня до конца октября. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, передаёт ТАСС.

Мы проработали алгоритм возмещения расходов тем, кто уже приобрёл путевки до запуска программы детского туристического кешбэка. Программа возврата средств по уже купленным путёвкам стартует с 15 июня и продлится до конца октября, — заявил Чернышенко на совещании председателя правительства Михаила Мишустина.

Вице-премьер уточнил, что на программу детского туристического кешбэка дополнительно потребуется 7 млрд рублей.

Мишустин поручил в кратчайшие сроки подготовить документы для расширения программы, подчеркнув, что родители, отправляющие детей на отдых, должны «быстро и эффективно решать любой появившийся вопрос».

Российские власти ранее объявили о готовности запустить программу детского туристического кешбэка 25 мая. Она позволит компенсировать цену за путёвку примерно для 357 тысяч детей. Выплаты могут составить до 50% стоимости путёвки, но не более 20 тысяч рублей. При этом поездку можно будет совершить до 15 сентября 2021 года.

Услуга, стоимость которой будет компенсироваться, должна удовлетворять целому ряду требований. Так, место отдыха должно работать на объектах стационарного действия, дети должны находиться там круглосуточно в течение всего срока действия путёвки. Также учреждение должно быть включено в реестры организаций отдыха детей и их оздоровления.